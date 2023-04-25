Συντάξεις: Ξεκίνησαν οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ και ΟΠΕΚΑ

Άρχισε η πληρωμή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων Μαΐου από τον e-ΕΦΚΑ, ενώ την Παρασκευή θα πληρωθούν τα επιδόματα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για τον Απρίλιο.

Συνολικά, εκτιμάται ότι θα καταβληθούν περί τα 2,5 δισ. ευρώ σε πάνω από 4,8 εκατομμύρια δικαιούχους. Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν, την περίοδο 24-28 Απριλίου οι εξής καταβολές:

-Την Τρίτη, 25 Απριλίου, θα καταβληθούν 544,3 εκατ. ευρώ για τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις Μαΐου σε 920.092 συνταξιούχους από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

-Την Τετάρτη, 26 Απριλίου, θα καταβληθούν 813,7 εκατ. ευρώ σε 1.558.439 συνταξιούχους του Δημοσίου, του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών και του ΟΤΕ, των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9.

-Την Πέμπτη, 27 Απριλίου, θα καταβληθούν 813,8 εκατ. ευρώ σε 1.561.116 συνταξιούχους του Δημοσίου, του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών και του ΟΤΕ, των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8.

-Την Παρασκευή, 28 Απριλίου, θα καταβληθούν 6,5 εκατ. ευρώ σε 17.000 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων μηνός Μαΐου, στη βάση του ν. 4778/2021.

-Τέλος, την επόμενη εβδομάδα, θα καταβληθούν 93,5 εκατ. ευρώ σε 4.200 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2.Από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα γίνουν οι εξής καταβολές:

-16 εκατ. ευρώ σε 27.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

-15 εκατ. ευρώ σε 9.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

-700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

-4 εκατ. ευρώ σε 500 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

3. Από τον ΟΠΕΚΑ, την Παρασκευή 28 Απριλίου θα πραγματοποιηθούν οι εξής καταβολές:

-75 εκατ. ευρώ σε 177.000 δικαιούχους για αναπηρικά επιδόματα (αναπηρικά και διατροφής).

-42 εκατ. ευρώ σε 202.258 δικαιούχους για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

– 33,1 εκατ. ευρώ σε 274.649 δικαιούχους για επίδομα στέγασης.

-14 εκατ. ευρώ σε 35.550 δικαιούχους για επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων.

-11,3 εκατ. ευρώ σε 11.244 δικαιούχους για επίδομα γέννησης.

–110.000 ευρώ σε 510 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ», (λόγω COVID-19).

–225.000 ευρώ σε 760 δικαιούχους για επίδομα στεγαστικής συνδρομής.

-210.000 ευρώ σε 5.970 δικαιούχους για επίδομα ομογενών.

-165.500 ευρώ σε 2.135 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια (προστασία κύριας κατοικίας).

-97.207 ευρώ σε 123 δικαιούχους για έξοδα κηδείας ανασφάλιστων.

Διαβάστε επίσης

ΔΥΠΑ: Από σήμερα οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας για 3.900 ανέργους

Συντάξεις Μαΐου 2023: Από το απόγευμα οι πληρωμές – Οι ημερομηνίες ανά Ταμείο (Video)

ΑΑΔΕ: Εξπρές επιστροφές φόρου χωρίς συμψηφισμό ΕΝΦΙΑ – Ποιοι πάνε ταμείο