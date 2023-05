Εντατικές είναι οι προετοιμασίες που κάνει ο Victor Vernicos για τη συμμετοχή του στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision 2023 ο οποίος βρίσκεται ήδη στο Λίβερπουλ με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού.

Μιλώντας στον αέρα της εκπομπής «Πάμε Δανάη», ο 16χρονος αναφέρθηκε στην πρώτη του πρόβα, δηλώνοντας πανέτοιμος και ενθουσιασμένος.

«Νιώθω τέλεια, δεν είμαι πολύ αγχωμένος. Τα πάμε τέλεια με την ομάδα, είχαμε χθες την πρώτη πρόβα. Μόλις πάτησα στο Λίβερπουλ, η ενέργειά μου έφτασε στο 200%! Είμαστε έτοιμοι! Είμαι ο νεότερος εκπρόσωπος φέτος στον διαγωνισμό, τρελαίνονται αυτοί και τρελαίνομαι κι εγώ όταν το θυμάμαι. Είναι πάρα πολύ ωραίο το κλίμα, έχω γνωρίσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες και τα πάω πολύ καλά με όλους», είπε, ενώ μιλώντας για την πρώτη πρόβα, τόνισε:

«Πήγαν τέλεια τα πράγματα στην πρόβα, δεν θα μπορούσαν να πάνε καλύτερα. Είδαμε κι εμείς πώς θα φαίνεται τηλεοπτικά. Αυτό το outfit θα φοράω στον ημιτελικό. Υπάρχουν δύο αλλαγές που θα κάνουμε».

