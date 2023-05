Την ενόχλησή του για το γεγονός ότι έμαθε από τον Τύπο, και όχι από την Ουάσιγκτον, για την διαρροή αμερικανικών διαβαθμισμένων εγγράφων σχετικά με τον πόλεμο εξέφρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Δεν ενημερώθηκα από τον Λευκό Οίκο ή το Πεντάγωνο εκ των προτέρων», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Washington Post.

«Δεν είχαμε αυτή την πληροφορία, δεν γνώριζα», πρόσθεσε.

Exclusive: Ukrainian President Zelensky learned about the leak of top-secret U.S. intelligence like everyone else — in the news. In an interview with The Post, he said “It is unprofitable for us. It is not beneficial to the reputation of the White House.” https://t.co/UXcDJCKne1 pic.twitter.com/wLnxrPvZVr