Συναγερμός έχει σημάνει στο Moultrie, στα νότια της πολιτείας Τζόρτζια των ΗΠΑ έπειτα από 2 περιστατικά με πυροβολισμούς.

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει μεγάλη αστυνομική δύναμη σε ένα McDonald’s, ενώ υπάρχει ακόμη ένα περιστατικό στην 6η οδό Νοτιοδυτικά που διερευνάται από τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με την DailyMail, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν «πολλά θύματα», κάνοντας λόγο για αρκετά περιστατικά.

BREAKING: Multiple fatalities reported following shooting inside McDonald’s restaurant in Moultrie, Georgia; no suspect in custody pic.twitter.com/DtijT1TCZQ