Πανικός επικράτησε στο μετρό του Λονδίνου, καθώς επιβάτες προσπαθούσαν να σπάσουν τα παράθυρα βαγονιών λόγω φωτιάς.

Οι επιβάτες εγκλωβίστηκαν στα βαγόνια αφού οι πόρτες δεν άνοιγαν ύστερα από την πυρκαγιά ενώ έβγαινε καπνός.

Τα πλάνα, από τον σταθμό του μετρό Κλάπχαμ, που δείχνουν τους επιβάτες να στριμώχνονται στις πόρτες, ενόσω καταβάλλονται προσπάθειες απεγκλωβισμού, κόβουν κυριολεκτικά την ανάσα.

Έπιβάτης που ήταν μπροστά στο συμβάν δήλωσε: «Υπήρχε μια μυρωδιά καπνού στο τρένο, και σταμάτησε».

Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν τραυματισμοί, αλλά και τα αίτια της φωτιάς.

Chaos on a London tube after a fire alarm on train. Local police say no fire, likely brake dust which can be confused with burning @1NewsNZ https://t.co/3PPQtUUJZA