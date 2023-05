Περισσότεροι από 64 εκατομμύρια ψηφοφόροι στην Τουρκία προσέρχονται σήμερα από το πρωί στις κάλπες, σε μία από τις πιο κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις με σημαντικές επιπτώσεις όχι μόνο για την ίδια τη χώρα αλλά και διεθνώς.

Το γύρο του κόσμου κάνουν εικόνες από την Τουρκία με ασθενείς να προσέρχονται στα εκλογικά κέντρα για να εκλέξουν πρόεδρο με φορεία.

Όπως μετέδωσε το δελτίο ειδήσεων του Open, άρρωστοι που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της Άγκυρας και επιθυμούσαν να ψηφίσουν μεταφέρονται με ασθενοφόρα, με συνοδεία νοσηλευτών στα εκλογικά κέντρα.

Αφού ρίχνουν την ψήφο τους, παίρνουν το δρόμο της επιστροφής για τα νοσοκομεία.

Να σημειωθεί πάντως πως η προσέλευση στα εκλογικά κέντρα είναι μαζική. Αν και οι κάλπες κλείνουν στις 17:00 το απόγευμα, θα χρειαστεί να φτάσει το βράδυ ώστε να ξεκαθαριστεί εάν θα χρειαστεί να διεξαχθεί δεύτερος γύρος. Σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία στην Τουρκία, απαγορεύεται αυστηρά η μετάδοση των αποτελεσμάτων πριν από τις 21:00 η ώρα.

Σε δημοτικό σχολείο της Άγκυρας προσήλθε πριν από λίγη ώρα ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (PΛK) της Τουρκίας και υποψήφιος για την προεδρία της χώρας, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου προκειμένου να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.

Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου έφτασε στο σχολείο συνοδευόμενος από την προσωπική του φρουρά και τη σύζυγό του, ενώ στο εκλογικό κέντρο είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου.

«Σε όλους μας έλειψε η δημοκρατία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο κοσμικός ηγέτης. «Θα δείτε, με τη θέληση του Θεού, ότι η άνοιξη θα έρθει σε αυτή τη χώρα», πρόσθεσε.

Λίγο αργότερα και συγκεκριμένα λίγο πριν από τις 12:00, ώρα Ελλάδας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μαζί με τη σύζυγό του, Εμινέ, προσήλθε στο εκλογικό τμήμα όπου ήταν προγραμματισμένο να ασκήσει τα εκλογικά του δικαιώματα.

Τα μέτρα ασφαλείας ήταν αυξημένα, όμως, οι εικόνες δεν είχαν σχέση με όσα διαδραματίστηκαν λίγο νωρίτερα στην Άγκυρα κατά τη διάρκεια της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος του αντιπάλου του Ερντογάν, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

«Ενα επικερδές μέλλον» για τη χώρα και τη δημοκρατία της ευχήθηκε ο απερχόμενος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν για την Τουρκία από το εκλογικό τμήμα όπου ψήφισε.

«Είναι σημαντικό όλοι οι ψηφοφόροι να ψηφίσουν απρόσκοπτα μέχρι στις 17.00 για να δείξουν την δύναμη της τουρκικής δημοκρατίας», είπε ο Ερντογάν χωρίς να διατυπώσει πρόβλεψη για την νίκη του.

Όσο βρισκόταν έξω από την αίθουσα στην οποία θα ψήφιζε, ο Ερντογάν συνομιλούσε με μικρά παιδιά δίνοντάς τους μάλιστα και τουρκικές λίρες για χαρτζιλίκι.

The President of Turkey arrives to vote – and distributes cash to children pic.twitter.com/ET3YCctvR6