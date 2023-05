Eπιχειρηματίες, επενδυτές και ερευνητές από όλο τον κόσμο παρουσίασαν στο πρώτο παγκόσμιο XR Summit που διοργάνωσε το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, την Πέμπτη 11 Μαΐου, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις εφαρμογές XR (eXtended Reality) σε μια σειρά από κλάδους: στην Εκπαίδευση, στην Υγεία, στον Πολιτισμό και στις startups.

Πρόκειται για το πρώτο παγκόσμιο XR Summit 2023, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος ολοκληρωμένων εφαρμογών eXtended Reality XR COSMOS.

Η αυλαία άνοιξε με χαιρετισμό της Σοφίας Κουνενάκη – Εφραίμογλου, Εκτελεστικής Αντιπροέδρου του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, η οποία με το ρόλο της και ως Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), τόνισε την αξία των νέων τεχνολογιών για τις επιχειρήσεις: «Κάτω από τον παγκόσμιο αντίκτυπο της πανδημίας, οι τεχνολογίες XR απέκτησαν σημαντικούς ρόλους στις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις, με εξαιρετικά υψηλά ποσοστά σύνθετης ετήσιας ανάπτυξης – ορισμένοι ισχυρίζονται ποσοστό 35% – 40%», σημείωσε χαρακτηριστικά στην εναρκτήρια τοποθέτησή της.

Ο Δημήτρης Εφραίμογλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος αναφέρθηκε στην έμφαση που δίνει το Ίδρυμα σε προγράμματα για τις νέες τεχνολογίες και τον πολιτισμό. Την δική του οπτική αναφορικά με το αποτύπωμα των νέων τεχνολογιών στις κοινωνίες έδωσε στην δική του ομιλία ο Παναγιώτης Ροϊλός, Καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών στην Έδρα «Γιώργος Σεφέρης» και Καθηγητής Συγκριτικής Λογοτεχνίας στο Χάρβαρντ.

Την παρουσίαση των ομιλητών και του προγράμματος της εκδήλωσης έκανε η δημοσιογράφος Αθηναΐς Νέγκα.

Οι εργασίες του Global XR Summit 2023

Η τεχνητή γενική νοημοσύνη (Artificial General Intelligence – AGI), δηλαδή η αντιπροσώπευση γενικευμένων ανθρώπινων γνωστικών ικανοτήτων με λογισμικό, υπόσχεται να λύσει κάθε πρόβλημά μας στο μέλλον, σύμφωνα με τον Alvin Graylin, China President HTC, ο οποίος άφησε μία αισιόδοξη νότα στην ομιλία του με τίτλο «From Black Mirror to Blue Doors».

Η χρήση της AGI, όπως είπε, ενέχει ρίσκο, όπως η κακή χρήση της τεχνολογίας και η αντικατάσταση θέσεων εργασίας, ενώ για την μετρίαση των κινδύνων πίσω από την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, τόνισε πως η Νο1 μέριμνα πρέπει να είναι η εκπαίδευση. Για το metaverse, συγκεκριμένα, μοιράστηκε με το κοινό την άποψη ότι αποτελεί την τρισδιάστατη μορφή του ίντερνετ που έχει χτιστεί από την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).

Το Metaverse και οι επιχειρήσεις

Οι τρόποι με τους οποίους το metaverse αλλάζει την προσέγγιση στο επιχειρείν, αναπτύχθηκαν σε συζήτηση πάνελ με τίτλο «The Metaverse for Business» που συντόνισε ο Βασίλης Σαμούρκας, Deputy Editor του Fortune Greece. Η Maria Pace, XR Optics Hardware, Global Partnership and Strategy Google, με τον ρόλο της υπεύθυνης στρατηγικής του προγράμματος XR Optics της Google, που σχεδιάζει και κατασκευάζει οπτικές τεχνολογίες σε AR, VR, XR, αναγνώρισε ότι οι τεχνολογίες αυτές οδηγούν το μέλλον. Ο Tim Bates, CTO Technologist (Futurist) Lenovo παγκοσμίως, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο περιβάλλον metaverse, τα avatar και τον διασυνδετικό τους ρόλο με τους ανθρώπους, αναδεικνύοντας θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των δεδομένων.

Το metaverse επηρεάζει σήμερα δύο γενιές, αλλά δεν έχει επηρεάσει ακόμη τις επιχειρήσεις, διαπίστωσε από την πλευρά του κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Clemens Kirner, CEO Insider Navigation. Από την πλευρά του, ο Jay Latta, Anarchitect, jaylatta.net, STINT – Strategic Intelligence for New Technologies τόνισε ότι το Metaverse αλλάζει το όραμα των επιχειρήσων, αρκεί να εστιάσουν στο σκοπό τους και να πάρουν υπεραξία από τις νέες τεχνολογίες.

Το παγκόσμιο όραμα του XR

Η Amy Peck, Founder CEO, EndeavorXR – XR, Web3 and Metaverse Strategy and Consulting, EndeavorXR, σημείωσε στην ομιλία της με τίτλο Global Vision for XR, The Metaverse and Web 3.0, ότι ο πιο καλός τρόπος να προβλέψεις το μέλλον είναι να το δημιουργήσεις, παρουσιάζοντας παράλληλα τα στοιχεία που δείχνουν τη ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς metaverse. Τα χρήματα είναι εκεί, όπως είπε, και δεν απαιτείται κάποια εξειδικευμένη οικονομική μελέτη για να επιβεβαιώνει τις προοπτικές της επένδυσης στον τομέα.

«Είναι ειρωνικό να ζούμε σε τρισδιάστατο κόσμο και να περιορίζουμε τη διάδρασή μας στον κόσμο των 2 διαστάσεων», πρόσθεσε, διαπιστώνοντας ότι σήμερα δεν διαθέτουμε τον απαραίτητο χρόνο να μελετήσουμε ακριβώς το πώς σχεδιάζουμε το μέλλον. «Για να το πετύχουμε θα πρέπει να βασιστούμε στην ικανότητά μας να προβάλλουμε τον εαυτό μας σε ένα μελλοντικό περιβάλλον. Εγώ, για να πετύχει αυτό, θα ξεκινούσα από την εκπαίδευση», ανέφερε μεταξύ άλλων μεταφέροντας το μήνυμα ότι το XR να βελτιώνει θεμελιωδώς κάθε πτυχή της ζωής μας, για αυτό και η συγκεκριμένη τεχνολογία πρέπει να είναι προσβάσιμη και μεταμορφωτική για όλους.

Παγκόσμιες κοινότητες μέσα από το XR

Το θέμα των προκλήσεων που αναδύονται με το XR στην οικοδόμηση κοινωνιών ανέδειξε συζήτηση με τίτλο «Building a Global Community with XR» που συντόνισε ο Μιχάλης Στάγκος (mscomm). Ο Sergiu Ardelean, Artivive, CEO & Co-founder, τόνισε ότι το XR ενδυναμώνει τους ανθρώπους και στο μέλλον θα επικρατήσει ένα υβριδικό μοντέλο στα πάντα (ψηφιακό και φυσικό). Ανέφερε, μάλιστα, ως παράδειγμα αυτό που συμβαίνει με την τέχνη, όπου το παραδοσιακό (π.χ. μουσεία, εκθέσεις) επεκτείνεται μέσω του metaverse.

Ο Gregg Katano, Medici™ Media and Medici™ Interactive, SVP, Strategic, θυμήθηκε πόσο συναρπαστική ήταν για τον ίδιο η πρώτη του επαφή με το VR, γεγονός που τον οδήγησε να πάρει την απόφαση να δημιουργεί εμπειρίες. Το XR είναι μια «γέφυρα» σημείωσε μεταξύ άλλων η Laetitia Bochud, Virtual Switzerland / XR4Europe, Director / President, περιγράφοντας την μοναδική εμπειρία να συναντάς για πρώτη φορά από κοντά τους ψηφιακούς σου φίλους. Κατά την άποψή της, στον ψηφιακό κόσμο μπορείς να χτίσεις πολύ πιο εύκολα γέφυρες χωρίς να χρειάζεται ένα συγκεκριμένο δίκτυο.

Όλοι οι ομιλητές συμφώνησαν για το πόσο πιο εύκολο είναι να αφομοιώσει ο άνθρωπος την πληροφορία εάν την λάβει μέσω χρήσης VR και AR.

Έρχεται το 4D

«Είμαι ο Mike Pell και έρχομαι από το μέλλον». Με αυτά τα λόγια έκανε την εμφάνισή του στη σκηνή του XR Summit 2023 ο Mike Pell, The Microsoft Garage, Envisioneer, μιλώντας για την εμφάνιση μιας νέας προσέγγισης που ονομάζεται «4D» και τροφοδοτείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη, το Web3 και το Metaverse.

Σε μια εμπνευσμένη παρουσίαση με τίτλο «Visualizing Business», ο δημιουργός του PDF εξήγησε ότι Τεχνητή Νοημοσύνη, Web3 και Metaverse σε συνδυασμό με προηγμένες τεχνικές οπτικοποίησης και δεδομένα, μας παρέχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να βλέπουμε, αλλά και να κατανοούμε πραγματικά τι συμβαίνει στις επιχειρήσεις. Συνεισφέροντας στη συζήτηση για την ανάπτυξη κοινοτήτων με το XR, σημείωσε πόσο σπουδαίο είναι να φέρνεις εντελώς διαφορετικούς ανθρώπους κοντά με την τεχνολογία. Τόνισε, πάντως, ότι δεν υπάρχει λόγος να πιέσουμε τον κόσμο προς το XR. «Η πλατφόρμα αυτή είναι ένας καλός τρόπος να χτίζεις κοινότητες, αλλά δεν πρέπει να είναι ο μόνος. Γι’ αυτό πρέπει να σταματήσουμε να πιέζουμε τον κόσμο σε μια λογική πολλών διαστάσεων», τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι επενδυτικές ευκαιρίες του XR

Από τις συζητήσεις που αναπτύχθηκαν στο πρώτο XR Global Summit, δεν έλειψε το θέμα της χρηματοδότησης και των startups, καθώς η προσοχή μας πρέπει να είναι στραμμένη και στους πελάτες και όχι μόνος στους μετόχους, όπως τόνισε ο Andrey Lunev, Startup Wise Guys, Venture Partner XR. Στη συζήτηση με τίτλο «Investing in XR »που συντόνισε ο Δημήτρης Δημητριάδης, Institute for Futures & Foresight Research IFFR DAO, Futurist, ο Andrey Lunev παρουσίασε προβλέψεις διεθνών οίκων για μια ιλιγγιώδη ανάπτυξη της αγοράς VR/AR και metaverse.

Η Rika Nakazawa, NTT, Group Vice President, New Ventures & Innovation and Head of Sustainability, Americas τόνισε από την πλευρά της πως «όταν ζητάς χρήματα από επενδυτές πρέπει να ξέρεις ακριβώς πόσα χρειάζεσαι, όμως πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για την απόρριψη, πριν πάρεις το τελικό “ναι”». Ο Petri Rajahalme, FOV Ventures, Founding Partner, σημείωσε αναφορικά με τη χρηματοδότηση των startups, ότι πρέπει να γίνει κατανοητό πως το «όχι» ενός VC σε μια πρόταση χρηματοδότησης ενέχει μια εποικοδομητική κριτική και μπορεί με τις κατάλληλες παρεμβάσεις να μετατραπεί στο μέλλον σε «ναι».

Το μέλλον της διαφορετικότητας με οδηγό το XR

Ειδική αναφορά στις προκλήσεις γύρω από την εφαρμογή πολιτικών για την ενθάρρυνση της διαφορετικότητας στο XR, έγινε στη συζήτηση με τίτλο «Building Our Diverse Future in XR», που συντόνισε η Amy Peck, Founder CEO, EndeavorXR – XR, Web3 and Metaverse Strategy and Consulting, EndeavorXR.

Για τη συναρπαστική εμπειρία που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες XR μίλησε η Tarja Stephens, Mia – Mission Impact Academy, Co-Founder ενώ η Sami Tauber – VNCCII σημείωσε ότι η προθυμία «να πέσεις στα βαθιά και να κολυμπήσεις», είναι το μεγαλύτερο και το πιο σημαντικό βήμα. Άλλωστε η διαφορετικότητα δεν αφορά μόνο τις γυναίκες αλλά τα πάντα, κατά την άποψή της.

Από την πλευρά του ο Gregg Katano, Medici™ Media and Medici™ Interactive, SVP, Strategic Partnerships and Business Development, πρόσθεσε ότι αν ξεκινήσουμε από την αρχή να θέτουμε το ζήτημα της διαφορετικότητας ακόμη και κατά την περίοδο της ανάπτυξης ενός λογισμικού, τότε θα θέσουμε το ζήτημα στη σωστή του βάση.

Επιπλέον, αν θεωρήσουμε ότι στο ζητούμενο τι θεωρείται φυσιολογικό πρέπει να έχουμε πολλές διαφορετικές φωνές, τότε οφείλουμε να δημιουργήσουμε μια ατζέντα η οποία θα απευθύνεται στα σωστά κοινά, κατά την άποψη του Maxim Jago, The Creativity Conference, Futurist, Filmmaker, Author, Founder. Όπως εξήγησε, πάρα πολλά προγράμματα εκπαίδευσης και απασχόλησης απευθύνονται σε διαφορετικά κοινά, τα οποία όμως είναι μεγάλης ηλικίας. «Εμείς πρέπει να απευθυνθούμε στα παιδιά, ώστε να μάθουν από μικρές ηλικίες να αναπτύξουν δεξιότητες οι οποίες είναι άγνωστες σε αυτά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

A Bold Call to Action

Με την παρουσίαση “Digital Olympians for the Next Era of Humanity”, η Rika Nakazawa, Group Vice President, New Ventures & Innovation and Head of Sustainability, Americas, NTT, έκανε μια αναδρομή στην ιστορία των νεότερων Ολυμπιακών Αγώνων από το 1894. Ανέδειξε την πρόκληση -127 χρόνια μετά- τού πώς οι Ολυμπιακοί Αγώνες μπορούν να συνδεθούν με τα μεγαλύτερα σύγχρονα ζητήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα, όπως η κλιματική αλλαγή, η κοινωνική ισότητα και οι κοινωνικοπολιτικές συγκρούσεις.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ο κ. Δημήτρης Εφραίμογλου παρουσίασε όλες τις νέες τεχνολογίες VR & XR του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Η τελευταία εμπειρία είναι το Bridges, το οποίο ολοκληρώνεται φέτος το καλοκαίρι, μετά από 2 χρόνια, και έχει στόχο να «εκδημοκρατίσει το XR». Να δημιουργήσει, δηλαδή, μια πλατφόρμα χαμηλού κόστους η οποία αφορά τον πολιτισμό, αλλά και την εκπαίδευση ειδικών συνθηκών (παράδειγμα η εκπαίδευση πυροσβεστών – project XR for the public).

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την βράβευση των ομάδων νεοφυών επιχειρήσεων Phasmatic, με έπαθλο 5.000 ευρώ, Exhibot με έπαθλο 3.000 ευρώ και VR 4.0 με έπαθλο 2.000 ευρώ. Η αυλαία του έπεσε με την πολυσυζητημένη Sami Tauber την Futurist και Chief Metaverse Officer, η οποία παρουσίασε το εντυπωσιακό οπτικοακουστικό έργο της VNCCII. Πρόκειται για ένα 3D A.I. Cyborg Avatar, το οποίο εκτείνεται από την οθόνη στη σκηνή σε ένα περιβάλλον πραγματικών και ψηφιακών σκηνικών και μουσικής.