Από τη Δευτέρα 15/5 έως και την Παρασκευή 26/5 το Novacinema2 θα προβάλλει καθημερινά δύο ταινίες back to back από τις 22:00. Οι σινεφίλ θα απολαύσουν 20 ταινίες που έχουν αποσπάσει 27 υποψηφιότητες και έχουν κερδίσει 21 βραβεία.

H Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με αφορμή τη λαμπερή διοργάνωση του 76ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, δίνει την ευκαιρία στους λάτρεις του σινεμά να απολαύσουν ένα μοναδικό αφιέρωμα “YES WE… CANNES” αποκλειστικά στo Novacinema2, από τη Δευτέρα 15/5 έως και την Παρασκευή 26/5 με βραβευμένες ταινίες back to back από τις 22:00.

Πιο αναλυτικά, οι σινεφίλ θα απολαύσουν 20 ταινίες που έχουν αποσπάσει 27 υποψηφιότητες και έχουν κερδίσει 21 βραβεία σε προηγούμενα Φεστιβάλ Καννών.

Δευτέρα 15 Μαΐου

22:00 Happy End

23:55 Χωρίς Αγάπη (Loveless)

Τρίτη 16 Μαΐου

22:00 Ο Προδότης (The Traitor)

00:35 Μπενεντέτα (Benedetta)

Τετάρτη 17 Μαΐου

22:00 Flag Day

23:55 Ένα Ψηλό Κορίτσι (Beanpole)

Πέμπτη 18 Μαΐου

22:00 Ο Εμποράκος (The Salesman)

00:10 Ένας Ήρωας (A Hero)

Παρασκευή 19 Μαΐου

22:00 Κορίτσι (Girl)

23:55 Titane

Δευτέρα 22 Μαΐου

22:00 Μαζί ή Τίποτα (In the Fade)

23:50 Μπακουράου (Bacurau)

Τρίτη 23 Μαΐου

22:00 Οι Χτύποι της Καρδιάς Μου (Sorry Angel)

00:15 Ο Παράδεισος Έπεσε στη Γη (It Must Be Heaven)

Τετάρτη 24 Μαΐου

22:00 Σταθμός: Νέα Υόρκη (Port Authority)

23:50 Ayka

Πέμπτη 25 Μαΐου

22:00 Νίτραμ (Nitram)

23:55 Το Παιχνίδι με τη Φωτιά (Burning)

Παρασκευή 26 Μαΐου

22:00 Μπλε Βάλτος (Blue Bayou)

00:00 Οι Δικοί Μου Άνθρωποι (Tesnota)

Οι ταινίες είναι διαθέσιμες και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ, μαζί με περισσότερες από 4.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Ακόμη, το πρόγραμμα των καναλιών Novacinema διατίθεται με δυνατότητα Catch up 7 ημερών.