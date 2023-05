Επίδειξη μεγαλοϊδεατισμού από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος προγραμματίζει να γιορτάσει την επανεκλογή του στην προεδρία με προσευχή στην Αγιά Σοφιά, σύμφωνα με την ιστοσελίδα faxweb.al.

Οι Τούρκοι γιορτάζουν σήμερα, 29 Μαΐου, την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης και η 570η επέτειος συμπίπτει με τον εκλογικό θρίαμβο του ανθρώπου που μετέτρεψε το μνημείο σε τέμενος, αδιαφορώντας για τις διεθνείς αντιδράσεις. Όπως γράφει η ιστοσελίδα faxweb το επιτελείο του προέδρου Ερντογάν προγραμματίζει να συνδυάσει την πρωινή προσευχή με τη γιορτή για τη νίκη του στην Αγιά Σοφιά.

Στην Κωνσταντινούπολη ούτως ή άλλως διοργανώνονται αρκετές εκδηλώσεις για την σημερινή επέτειο και χθες χιλιάδες οπαδοί του Ερντογάν συγκεντρώθηκαν από χθες (28/5) το βράδυ στην Αγιά Σοφιά για να γιορτάσουν την θριαμβευτική επανεκλογή του στην προεδρία, φωνάζοντας «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος».

