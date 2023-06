Σειρήνες αεράμυνας ήχησαν τα ξημερώματα στο Κίεβο ενώ την ίδια ώρα η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας ανέφερε σε ανάρτησή της στο Telegram πως αναχαίτισε ρωσικές επιθέσεις.

Επικαλούμενο μαρτυρίες από το Κίεβο, το πρακτορείο Reuters μεταδίδει πως ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις που πιθανολογείται ότι προκλήθηκαν από αναχαιτίσεις της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας.

🇷🇺‼️Unknown Russian missiles caused severe hysteria in Kiev – NATO radars, AVACS and air defense systems out of order



Another massive strike by the Russian Aerospace Forces actually confirmed the helplessness of Western air defense systems in the face of Russian strike systems👇 pic.twitter.com/r4S9sb1jHk