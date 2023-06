Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο ανακτά χαμένα εδάφη

Την ανακατάληψη τριών συνολικά χωριών της ανατολικής περιοχής του Ντονέτσκ, ανακοίνωσε σήμερα η Ουκρανία.

Αρχικά, ο ουκρανικός στρατός έκανε γνωστή την ανακατάληψη του χωριού Μπλαγκοντάτνε στη νότια Ουκρανία κατά την επίθεση κατά των ρωσικών θέσεων σε αυτό το τμήμα του μετώπου, για το οποίο ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για την διεξαγωγή ορισμένων «επιχειρήσεων αντεπίθεσης».

Η Μόσχα κάνει λόγο εδώ και ημέρες για «σφοδρές μάχες» στο νότιο μέτωπο της Ουκρανίας, αλλά το Κίεβο σιωπά, αρνούμενο να επιβεβαιώσει αν πρόκειται για τη μεγάλη αντεπίθεση που έχει προαναγγελθεί.

«Οι ένδοξοι στρατιώτες της 68ης ταξιαρχίας απελευθέρωσαν την κοινότητα Μπλαγκοντάτνε», ανήγγειλαν στο Facebook οι χερσαίες δυνάμεις της Ουκρανίας ανεβάζοντας βίντεο που δείχνει στρατιώτες με την ουκρανική σημαία στο εσωτερικό κατεστραμμένου κτιρίου. Το χωριό βρίσκεται στο όριο ανάμεσα στις περιοχές του Ντονέτσκ και της Ζαπορίζια, στην νοτιοανατολική Ουκρανία.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο των δυνάμεων που έλαβαν μέρος στην επιχείρηση, οι ουκρανοί αιχμαλώτισαν δύο ρώσους στρατιώτες και φιλορώσους αυτονομιστές μαχητές.

🇺🇦 Fighters of the 7th "Arey" battalion raise the flag of Ukraine over the liberated village of Neskuchne pic.twitter.com/VOQJCGnWR5