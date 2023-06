Το ξεχωριστό δώρο του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς στον Γιάννη Αντετοκούνμπο

O Γιάννης Αντετοκούνμπο παρέλαβε φανέλα του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και μοιράστηκε τη χαρά του στα social media.

Ο Ιμπραΐμοβιτς έστειλε στον Έλληνα «σταρ» του NBA μια φανέλα με την υπογραφή του, κάτι που έκανε τον δεύτερο να «πετάει» από τη χαρά του.

Ο Αντετοκούνμπο «υποκλίθηκε» στον μεγάλο Ζλάταν με ένα ποστάρισμα που έκανε στα social media, όπου ανέβασε και τη σχετική φωτογραφία με τη φανέλα της Μίλαν.

«Όταν είσαι διακοπές και ο GOAT σου στέλνει τη φανέλα του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο «Greek Freak».

When you are on vacation and the GOAT send you a jersey!😁 pic.twitter.com/K0xUWRnR81