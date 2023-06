Όταν το πρώτο σε τηλεθέαση πρόγραμμα του Σαββάτου, το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» κατάφερε τηλεθέαση 6,9% και εκείνο με τη χαμηλότερη απόδοση, στη δεκάδα με τα δημοφιλέστερα, το μεσημεριανάδικο «Καλύτερα δεν γίνεται», σημείωσε τηλεθέαση 4,1%, γίνεται αντιληπτό ότι σημαντική μερίδα τηλεθεατών πήραν «αποστάσεις» από την

τηλεόραση.

Μέχρι και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σκάι έφθασε να είναι το δεύτερο σε προτιμήσεις πρόγραμμα της ημέρας. Τρίτο προτιμήσεις, αλλά με τηλεθέαση με την οποία υπό άλλες συνθήκες δεν θα του εξασφάλιζε θέση στη δεκάδα με τα «καλύτερα», ήταν το σόου «Just the two of us».

Οι τηλεθεατές πριμοδότησαν για μια ακόμη φορά τις ελληνικές κωμωδίες του σύγχρονου και παλαιού κινηματογράφου όπως οι «Η νήσος» και «Το κοροϊδάκι της πριγκιπέσσας».

Την Κυριακή και χάρη στον άστατο καιρό με τα ακραία για την εποχή μετεωρολογικά φαινόμενα ο δείκτης τηλεθέασης μετατοπίστηκε προς τα πάνω, όχι όμως σε εντυπωσιακό βαθμό.

Το επεισόδιο της σειράς «Η γη της ελιάς» κατάφερε το μοναδικό διψήφιο ποσοστό της ημέρας, σύμφωνα με τη Nielsen. Τηρουμένων των αναλογιών αξιοπρεπής ήταν η τηλεθέαση του ματς Κροατίας- Ισπανίας για τη διοργάνωση Nations League.

Η τηλεοπτική ενημερωση είχε την τιμητική της καθώς έπειτα από πάρα πολύ καιρό, στη δεκάδα με τα δημοφιλέστερα τρία ειδησεογραφικά δελτία συν ένα αθλητικό με τηλεθέαση λίγο πάνω από το όριο του… παγετού. Εξαίρεση η αθλητική ημέρωση του Mega.

