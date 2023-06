Αίγυπτος: Απίστευτο έγκλημα – Μητέρα σκότωσε και έφαγε το παιδί της (photo)

Ένα έγκλημα που δεν το χωρά ανθρώπινος νους αναβιώνει στο Ποινικό Δικαστήριο του Ζαγκαζίγ της Αιγύπτου καθώς μια 29χρονη κάθεται στο εδώλιο του κατηγορουμένου, με την κατηγορία ότι σκότωσε, μαγείρεψε και έφαγε μέλη του σώματος του 5χρονου γιου της.

Στην αρχή, υποστήριξε πως το έξανε γιατί δεν ήθελε να της πάρει ο σύζυγός της το παιδί. Στη συνέχεια της ακροαματικής διαδικασίας, υποστήριξε ότι της έκαναν μάγια, που την ώθησαν να διαπράξει το έγκλημα. Η ίδια, όπως είπε, προχώρησε στην πράξη της για να σπάσει το ξόρκι.

Με βάση το κατηγορητήριο η γυναίκα φέρεται ότι χτύπησε το παιδί τρεις φορές στο κεφάλι γεγονός που οδήγησε και στον θάνατό του.

Egypt



