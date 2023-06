Ρωσία: Μια ανάσα από τη Μόσχα η Wagner - Στρατιωτικός νόμος από τον Πούτιν

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε σήμερα νόμο που επιτρέπει την φυλάκιση για 30 ημέρες όσων παραβιάζουν τον στρατιωτικό νόμο σε μέρη όπου αυτός έχει επιβληθεί, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA. Την ίδια ώρα, σφοδρές μάχες είναι σε εξέλιξη στον στον αυτοκινητόδρομο M-4, έξω από την ρωσική πόλη Βορόνεζ, λίγα χιλιόμετρα πριν τη ρωσική πρωτεύουσα. Τη στήριξή του στον Πούτιν εξέφρασε ο ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ, ο οποίος στέλνει δυνάμεις να πολεμήσουν υπέρ του ρώσου προέδρου.

Wagner: «Πήραμε τον έλεγχο του αρχηγείου του στρατού στο Ροστόφ»

Την κατάληψη του αρχηγείου του ρωσικού στρατού στην πόλη Ροστόφ, ανακοίνωσε ο αρχηγός της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Σύμφωνα με ηχητικό του μήνυμα, ο Πριγκόζιν υποστήριξε πως οι μαχητές του «δεν χρειάστηκε να ρίξουν ούτε μια σφαίρα για να καταλάβουν τον έλεγχο του αρχηγείου του ρωσικού στρατού» στην πόλη Ροστόφ.

Σε επόμενο ηχητικό μήνυμα, ο ίδιος παραδέχτηκε πως οι άνδρες του δέχθηκαν πυρά από πυροβολικό και ελικόπτερα καθ’ οδόν προς το Ροστόφ.

Τόνισε ότι πιστεύει ότι έχει τη στήριξη του ρωσικού λαού σε αυτό που αποκαλεί «πορεία για τη δικαιοσύνη».

⚡⚡

Unknown targets the column of PMC Wagner on the M-4 highway.

Russia 🇷🇺 pic.twitter.com/760W5MMqX6 June 24, 2023

Ο στρατός οργανώνει θέση μάχης – Πυρά εναντίον στρατιωτικής φάλαγγας της Wagner

Την ίδια ώρα, ρώσοι στρατιώτες οργάνωσαν μία θέση μάχης με την τοποθέτηση πολυβόλου στο νοτιοδυτικό άκρο της Μόσχας, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε η καθημερινή επιχειρηματική εφημερίδα Vedomosti.

Οι ίδιες φωτογραφίες δείχνουν ένοπλους αστυνομικούς να συγκεντρώνονται στον αυτοκινητόδρομο Μ4, τον οποίο διασχίζουν μισθοφόροι της Βάγκνερ.

Ο Μ4 οδηγεί στη ρωσική πρωτεύουσα.

Wagner smashes checkpoint on their to Moscow pic.twitter.com/i031yd2KQP — AlexandruC4 (@AlexandruC4) June 24, 2023

Λίγο νωρίτερα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters, ρωσικά στρατιωτικά ελικόπτερα άνοιξαν πυρ εναντίον στρατιωτικής φάλαγγας της Wagner στον αυτοκινητόδρομο M-4, έξω από την ρωσική πόλη Βορόνεζ.

Η περιφερειακή διοίκηση της Βορόνεζ κάλεσε νωρίτερα τους κατοίκους να αποφύγουν τον αυτοκινητόδρομο M-4, που συνδέει την πρωτεύουσα Μόσχα με περιοχές της νότιας Ρωσίας οι οποίες γειτονεύουν με την Ουκρανία, διότι κινείται σε αυτόν οχηματοπομπή του στρατού, ώρες μετά την ανταρσία του επικεφαλής της ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Βάγκνερ, που διεμήνυσε πως θα διώξει την ηγεσία του γενικού επιτελείου.

Ο επικεφαλής της ρωσικής εταιρείας μισθοφόρων Βάγκνερ ανέφερε προηγουμένως πως οι δυνάμεις του, ως τώρα ανεπτυγμένες στην Ουκρανία, πέρασαν τα σύνορα με τη Ρωσία και μπήκαν στην πόλη Ροστόφ (νότια). Υποστήριξε πως οι μαχητές του κατέρριψαν ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο όταν «άνοιξε πυρ εναντίον πολιτικής οχηματοπομπής».

Ο ίδιος διαβεβαίωσε σήμερα πως βρίσκεται στο αρχηγείο του ρωσικού στρατού στην πόλη Ροστόφ – κέντρο διοίκησης κλειδί στη ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας – προσθέτοντας πως στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ιδίως αεροδρόμιο, βρίσκονται στα χέρια των ανδρών του.

Την ίδια ώρα, ρωσική πηγή ασφαλείας δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι οι μαχητές της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner έθεσαν υπό τον έλεγχό τους όλες τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πόλη Βορονέζ, η οποία βρίσκεται περίπου 500 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας.

Ταυτόχρονα, ρώσοι εθνικιστές με επικεφαλής έναν πρώην αξιωματικό της ρωσικής κρατικής υπηρεσίας ασφαλείας FSB δήλωσαν ότι θα δημοσιεύσουν σύντομα ένα σχέδιο δράσης για να απαντήσουν στην ένοπλη ανταρσία της Βάγκνερ.

Η ρωσική εθνικιστική οργάνωση, γνωστή ως «Λέσχη Αγανακτισμένων Πατριωτών», ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ένας εμφύλιος πόλεμος ενδέχεται να οδηγήσει σε ταπεινωτική στρατιωτική ήττα του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία και προειδοποίησε ότι η Ρωσία βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής.

Καντίροφ: «Θα κάνουμε τα πάντα για να προστατέψουμε το κράτος»

Στο μεταξύ, ο ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ και ένας από τους στενότερους συμμάχους του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε ότι στέλνει τους άνδρες του σε «περιοχές έντασης».

«Οι μαχητές του υπουργείου Άμυνας και της Εθνικής Φρουράς της Τσετσενίας έχουν ήδη μεταβεί στις περιοχές έντασης. Θα κάνουμε τα πάντα για να διατηρήσουμε την ενότητα της Ρωσίας και να προστατεύσουμε το κράτος», δήλωσε στο Telegram ο Καντίροφ.

Σημειώνεται πως οι μαχητές του Καντίροφ είχαν πολύ ενεργή συμμετοχή στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Νωρίτερα, ο τσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ εξέφρασε ανοιχτά την υποστήριξή του προς τον ρώσο πρόεδρο.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο Ραμζάν Καντίροφ, οι δυνάμεις του είναι έτοιμες να βοηθήσουν στην καταστολή της ανταρσίας του Γεβγκένι Πριγκόζιν, ηγέτη της εταιρείας μισθοφόρων Βάγκνερ.

Μάλιστα, ο τσετσένος ηγέτης δήλωσε πως οι δυνάμεις του θα χρησιμοποιήσουν «σκληρές μεθόδους, αν αυτό κριθεί αναγκαίο».

Ο Καντίροφ, σε μία ανακοίνωσή του, χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Πριγκόζιν ως «μία πισώπλατη μαχαιριά» καλώντας τους ρώσους στρατιώτες να μην αποδεχτούν οποιεσδήποτε προκλητικές ενέργειες.

«Πρόκειται για στρατιωτική εξέγερση. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τέτοιες ενέργειες. Υποστηρίζω πλήρως κάθε λέξη του Βλαντίμιρ Πούτιν», ξεκαθάρισε ο Καντίροφ.

«Η απόπειρα να πυροδοτηθεί ένας εμφύλιος πόλεμος απέτυχε»

Από την πλευρά του, ο Σεργκέι Ναρίσκιν, επικεφαλής της υπηρεσίας εξωτερικής κατασκοπείας της Ρωσίας, SVR, δήλωσε πως είναι σαφές ότι αυτό που χαρακτήρισε ως μια απόπειρα αποσταθεροποίησης της κοινωνίας και πυροδότησης ενός αδελφοκτόνου εμφυλίου πολέμου απέτυχε, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Supporters and opponents of Wagner PMC are being separated. Tension is rising in Rostov-on-Don. pic.twitter.com/yxdOzbtWWT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 24, 2023

Πριγκόζιν: «Δεν παραδινόμαστε»

Μετά το διάγγελμα του ρώσου προέδρου, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν δήλωσε ότι αυτός και οι άνδρες του δεν θα παραδοθούν παρά τις εντολές του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ο πρόεδρος πλανάται», είπε ο Πριγκόζιν σε φωνητικό μήνυμα στο κανάλι του στο Telegram. «Είμαστε πατριώτες», σημείωσε, τονίζοντας ότι οι δυνάμεις του δεν πρόκειται να παραδοθούν.

Νωρίτερα, ο ιδρυτής της ρωσικής εταιρείας μισθοφόρων Βάγκνερ, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, είχε διαβεβαιώσει πως μπήκε στη Ρωσία μαζί με τα στρατεύματά του με σκοπό να ανατρέψει τη στρατιωτική ιεραρχία, δηλώνοντας «έτοιμος να πεθάνει» μαζί με τους 25.000 άνδρες του για να «απελευθερώσει τον ρωσικό λαό».

«Συνεχίζουμε, θα φθάσουμε μέχρι τέλους», διεμήνυσε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σε ηχητικό μήνυμά του στην πλατφόρμα Telegram. «Θα καταστρέψουμε όποιον μπει στον δρόμο μας», απείλησε.

«Είμαστε όλοι έτοιμοι να πεθάνουμε, και οι 25.000. Και μετά θα υπάρξουν άλλοι 25.000. Επειδή θα πεθάνουμε για την πατρίδα, θα πεθάνουμε για τον ρωσικό λαό, που πρέπει να απελευθερωθεί από αυτούς που βομβαρδίζουν άμαχο πληθυσμό», είπε κατόπιν.

Ζελένσκι: «Η αδυναμία της Ρωσίας είναι προφανής»

Τις εξελίξεις στη Ρωσία παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα και, όπως ήταν αναμενόμενο, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε το δικό του σχόλιο για την κατάσταση στη γειτονική χώρα.

«Η αδυναμία της Ρωσίας είναι προφανής. Απόλυτη αδυναμία», έγραψε ο Ζελένσκι, σχολιάζοντας τα όσα εξελίσσονται στη Ρωσία.

«Και όσο περισσότερο η Ρωσία διατηρεί τα στρατεύματά της και τους μισθοφόρους της στη γη μας, τόσο περισσότερο χάος, πόνο και προβλήματα θα έχει για την χώρα της αργότερα», συμπλήρωσε.

Στο μεταξύ, ο ουκρανός υπουργός των Εξωτερικών παρότρυνε σήμερα τη διεθνή κοινότητα να εγκαταλείψει την εσφαλμένη ουδετερότητα απέναντι στη Ρωσία και να παρέχουν στο Κίεβο όλα τα όπλα που είναι απαραίτητα για την εκδίωξη των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων από την ουκρανική επικράτεια.

Ο Ντμίτρο Κουλέμπα έκανε δηλώσεις σχετικά με την ανταρσία του Γεβγκένι Πριγκόζιν, υπεύθυνου της μισθοφορικής εταιρίας Βάγνερ κατά των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

«Αυτοί που δήλωναν ότι η Ρωσία ήταν πολύ δυνατή για χάσει: κοιτάξτε τώρα», ανέφερε σε μία ανάρτησή του ο Κουλέμπα.

«Είναι καιρός να εγκαταλείψετε τη λανθασμένη στάση ουδετερότητας και τον φόβο της κλιμάκωσης. Δώστε στην Ουκρανία όλα τα όπλα που χρειάζεται, ξεχάστε τη φιλία ή τις δουλειές σε σχέση με τη Ρωσία. Είναι καιρός να τελειώνουμε με το κακό, το οποίο απεχθάνονται όλοι, αλλά και το φόβο να στραφούν εναντίον του», πρόσθεσε.

Αλλά και ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, πιστεύει ότι η μοίρα του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν θα καθοριστεί πολύ σύντομα, μετά την ένοπλη ανταρσία της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner.

«Οι επόμενες 48 ώρες θα καθορίσουν την νέα κατάσταση στη Ρωσία», έγραψε ο Ποντόλιακ στο Twitter.

«Είτε πρόκειται για έναν ολοκληρωτικό εμφύλιο πόλεμο, είτε για μια μετάβαση εξουσίας μέσω διαπραγμάτευσης, είτε μια προσωρινή ανάπαυλα πριν από την επόμενη φάση της πτώσης του καθεστώτος Πούτιν», δήλωσε ο ουκρανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος.

«Όλοι οι πιθανοί εμπλεκόμενοι επιλέγουν τώρα ποια πλευρά να διαλέξουν. Μια εκκωφαντική σιωπή της “ελίτ” επικρατεί στη Ρωσία μέχρι στιγμής», τόνισε.

Τέλος, και η υφυπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Χάνα Μαλιάρ, δήλωσε πως η Ρωσία ξεκίνησε μια διαδικασία που οδηγεί στην αυτοκαταστροφή της με το να εισβάλλει στην Ουκρανία και πρόσθεσε ότι η ανταρσία της Wagner αποτελεί μια «ευκαιρία» για τη χώρα της.

«Μας πολεμούν αλλά αυτοκαταστρέφονται», τόνισε η Μαλιάρ με ανάρτηση στο Telegram. «Τι σημαίνει αυτό για εμάς; Ένα παράθυρο ευκαιρίας», πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας ότι η Ουκρανία συνεχίζει να εργάζεται για τη «νίκη»

