Ο τραγουδοποιός και τραγουδιστής Λιούις Καπάλντι αποφάσισε να ακυρώσει τις εμφανίσεις του επ’ αόριστον εξαιτίας του συνδρόμου Tourette από το οποίο πάσχει.

Τον τελευταίο χρόνο ο τραγουδιστής έχει παρουσιάσει αρκετές κρίσεις με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να συνεχίσει τα shows του. Την απόφαση να απέχει την πήρε στο Φεστιβάλ Γκλανστομπέρι το Σάββατο όπου έπρεπε να αποσυρθεί.

Ο 26χρονος τραγουδιστής κατέφυγε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη για να ανακοινώσει ότι δεν θα περιοδεύσει «για το άμεσο μέλλον», καθώς πρέπει να αφιερώσει «πολύ περισσότερο χρόνο για να βάλει σε τάξη τη ψυχική και σωματική του υγεία».

Lewis Capaldi: 'This has been the most difficult decision of my life' https://t.co/QXJxrPxJzr pic.twitter.com/J9RxPLyoRU — Daily Mail Online (@MailOnline) June 27, 2023

Χαρακτήρισε την απόφαση ως «την πιο δύσκολη της ζωής του» και αποκάλυψε ότι έχει επιβαρυνθεί η κατάσταση της υγείας του.

Ο τραγουδιστής, μάλιστα, ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί και στην Ελλάδα στις 16 Σεπτεμβρίου και όπως όλα φαίνονται δεν θα είναι σε θέση να έρθει.

Οι ειδικοί υγείας δήλωσαν σήμερα στη MailOnline ότι δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουν πότε ο Καπάλντι θα επιστρέψει στις συναυλίες, καθώς κάθε άτομο έχει διαφορετικές ανάγκες θεραπείας, ενώ τον επαίνεσαν που αποτελεί «έμπνευση για πολλούς», προειδοποιώντας παράλληλα ότι η ανάρρωσή του δεν πρέπει να επισπευσθεί.

Εντωμεταξύ, οι θαυμαστές του μπήκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να στηρίξουν τον σταρ, καθώς ένας έγραψε: «Αν δεν ηχογραφήσεις ή δεν εμφανιστείς ξανά, όλοι θα είμαστε λυπημένοι. Αλλά έχεις κάνει περισσότερα από όσα έχουν κάνει εκατομμύρια άνθρωποι. Είσαι αρκετός, έχεις κάνει αρκετά. Φρόντισε τον εαυτό σου!».

Ο Σκωτσέζος τραγουδιστής είχε ήδη πάρει τρεις εβδομάδες άδεια πριν από τη συναυλία του στο Γκλανστομπέρι το Σαββατοκύριακο, αλλά σήμερα παραδέχτηκε ότι δεν ήταν αρκετή και ότι «ακόμα μαθαίνει να προσαρμόζεται στις επιπτώσεις του Tourette».

Lewis Capaldi! Opened himself up to the world last night, Showed his vulnerable side.



Couldn't finish his song, fans realized what's going on, and finished his song for him..



😢 pic.twitter.com/vAy5uJVyeO — Thomas O'Connor '62 baby, #GodBlessAmerica 🇺🇲 (@TheyCallMeTomO1) June 27, 2023

Ο τραγουδοποιός συγκινήθηκε καθώς άρχισε να χάνει τη φωνή του κατά τη διάρκεια της παράστασης, με αποτέλεσμα να ζητήσει συγγνώμη από το πλήθος – το οποίο στη συνέχεια τον βοήθησε να ολοκληρώσει τα τραγούδια του σε συγκινητικά πλάνα που έγιναν γρήγορα viral.

Αλλά με ανάρτηση στο Instagram την Τρίτη, ο Καπάλντι τελικά επιβεβαίωσε ότι ακυρώνει τις 24 ζωντανές εμφανίσεις που είχε προγραμματίσει για το υπόλοιπο της χρονιάς.

Losing his voice, ticks taking over, he battled through and the crowd lifted him up. What a set #LewisCapaldi absolutely incredible #glastonbury2023 moment pic.twitter.com/BIWv8ZC6F4 — ThatRobRose (@thatrobrose) June 24, 2023

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Γεια σε όλους. Πρώτα απ’ όλα ευχαριστώ το Glastonbury που με δέχτηκε, που τραγουδούσατε μαζί μου όταν το χρειαζόμουν και για όλα τα καταπληκτικά μηνύματα μετά. Πραγματικά σημαίνει τα πάντα. Το γεγονός ότι αυτό πιθανόν να μην αποτελεί έκπληξη δεν κάνει ευκολότερο το να το γράψω, αλλά λυπάμαι πολύ που σας ενημερώνω ότι θα κάνω ένα διάλειμμα από τις περιοδείες για το άμεσο μέλλον».

«Συνήθιζα να απολαμβάνω κάθε δευτερόλεπτο τέτοιων συναυλιών και ήλπιζα ότι 3 εβδομάδες μακριά θα με βοηθούσαν να συνέλθω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ακόμα μαθαίνω να προσαρμόζομαι στις επιπτώσεις του Tourette μου και το Σάββατο έγινε φανερό ότι πρέπει να αφιερώσω πολύ περισσότερο χρόνο για να βάλω σε τάξη την ψυχική και σωματική μου υγεία, ώστε να μπορέσω να συνεχίσω να κάνω όλα όσα αγαπώ για πολύ καιρό ακόμα. Ξέρω ότι είμαι απίστευτα τυχερός που μπορώ να πάρω λίγο χρόνο, όταν άλλοι δεν μπορούν, και θα ήθελα να ευχαριστήσω την καταπληκτική μου οικογένεια, τους φίλους, την ομάδα, τους επαγγελματίες υγείας και όλους εσάς που με στηρίξατε τόσο πολύ σε κάθε μου βήμα στις καλές στιγμές και ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια αυτού του περασμένου έτους, όταν το χρειαζόμουν περισσότερο από ποτέ», πρόσθεσε ο διάσημος ποπ σταρ.

«Λυπάμαι απίστευτα για όλους όσοι είχαν προγραμματίσει να έρθουν σε μια συναυλία πριν από το τέλος του έτους, αλλά πρέπει να αισθάνομαι καλά για να αποδώσω στο επίπεδο που όλοι σας αξίζετε. Το να παίζω για εσάς κάθε βράδυ είναι το μόνο που ονειρεύτηκα ποτέ, οπότε αυτή ήταν η πιο δύσκολη απόφαση της ζωής μου. Θα επιστρέψω το συντομότερο δυνατό. Με όλη μου την αγάπη, Λιούις», έκλεισε στο τέλος την ανάρτηση.

