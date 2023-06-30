search
ΚΥΡΙΑΚΗ 23.11.2025 07:38
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.06.2023 13:51

Έως 100.000 ευρώ την ημέρα στο FREEWIN του ΟΠΑΠ

30.06.2023 13:51
freewin

Το νέο δωρεάν FREEWIN, που σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις έως και 100.000 ευρώ κάθε ημέρα, είναι γεγονός. Και τώρα, ώρα να δοκιμάσεις την τύχη σου. Το μόνο που μένει είναι να παίξεις:

  • Βρίσκεσαι εντός ενός καταστήματος ΟΠΑΠ, ανοίγεις το OPAP Store App και επιλέγεις το εικονίδιο του FREEWIN.
  • Αποδέχεσαι τους Όρους Συμμετοχής του FREEWIN*.
  • Στην οθόνη σου θα δεις δύο κλειστές κάρτες. Σκοπός του FREEWIN είναι να βρεις σε ποια υπάρχει ο Mr. OPAP.
  • Όταν βρίσκεις τον Mr. OPAP, προχωράς στο επόμενο επίπεδο. Στην οθόνη εμφανίζονται τα 15 επίπεδα με τα αντίστοιχα έπαθλα τους. Ανά πάσα στιγμή μπορείς να σταματήσεις σε ένα επίπεδο, λαμβάνοντας το ποσό του τελευταίου επιπέδου που έχεις κερδίσει.
  • Αν βρεις τον Mr. OPAP και στα 15 επίπεδα, είσαι ο μεγάλος νικητής και κερδίζεις το μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ.
  • Σε περίπτωση που επιλέξεις τη λάθος κάρτα, χάνεις ό,τι έχεις κερδίσει. Μην ανησυχείς όμως, γιατί μπορείς να ξαναπαίξεις δωρεάν την επόμενη μέρα.

Με το FREEWIN το να παίρνεις αποφάσεις γίνεται …. παιχνιδάκι!

Τώρα αν παίξεις το FREEWIN σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ και ένα παιχνίδι μέσα από το OPAP Store App, λαμβάνεις συμμετοχές στην εβδομαδιαία κλήρωση του «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις» και μπορεί να κερδίσεις φανταστικά δώρα!

Σε αυτό το 100άρι δεν χρειάζεται να τρέξεις. Παίρνεις τον χρόνο σου, επιλέγεις σωστά και μπορεί να κερδίσεις κάθε ημέρα έως και 100.000 ευρώ, ενώ παίζεις δωρεάν!

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
astheneis-nosokomeio-new
ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβενία: Νέο δημοψήφισμα για την ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία

EFIMERIDES
MEDIA

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Οι «Μαυρογιαλούροι» της εποχής και η Ελλάδα των 800€

agrotes
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ετοιμάζουν μπλόκα οι αγρότες, «τρέχει» η κυβέρνηση

dasos-xaidous-new
TRAVEL

Δάσος Χαϊντούς: Ο επίγειος παράδεισος με τις αιωνόβιες οξιές στην οροσειρά της Ροδόπης (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

ece372348-fig-0001-m
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Καναδάς: Ευφυής λύκαινα ανεβάζει από το βυθό μια παγίδα για καβούρια για να τραφεί, εκπλήσσοντας τους επιστήμονες (videos)

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

atixima-ithopoioi-aleiferopoulos
LIFESTYLE

Ατύχημα επί σκηνής στο θέατρο Άλμα – Αλειφερόπουλος και Μήλιας έπεσαν από σκαλιά, ακυρώνονται μέχρι την Κυριακή οι παραστάσεις

ethan-hawke
LIFESTYLE

«Ήμουν αποφασισμένος να μείνω για πάντα μόνος» - Ο Ίθαν Χοκ μίλησε για το διαζύγιο με την Ούμα Θερμαν

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23.11.2025 07:30
astheneis-nosokomeio-new
ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβενία: Νέο δημοψήφισμα για την ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία

EFIMERIDES
MEDIA

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Οι «Μαυρογιαλούροι» της εποχής και η Ελλάδα των 800€

1 / 3