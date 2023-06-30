Έως 100.000 ευρώ την ημέρα στο FREEWIN του ΟΠΑΠ

Το νέο δωρεάν FREEWIN, που σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις έως και 100.000 ευρώ κάθε ημέρα, είναι γεγονός. Και τώρα, ώρα να δοκιμάσεις την τύχη σου. Το μόνο που μένει είναι να παίξεις:

Βρίσκεσαι εντός ενός καταστήματος ΟΠΑΠ, ανοίγεις το OPAP Store App και επιλέγεις το εικονίδιο του FREEWIN.

Αποδέχεσαι τους Όρους Συμμετοχής του FREEWIN *.

*. Στην οθόνη σου θα δεις δύο κλειστές κάρτες. Σκοπός του FREEWIN είναι να βρεις σε ποια υπάρχει ο Mr. OPAP.

Όταν βρίσκεις τον Mr. OPAP, προχωράς στο επόμενο επίπεδο. Στην οθόνη εμφανίζονται τα 15 επίπεδα με τα αντίστοιχα έπαθλα τους. Ανά πάσα στιγμή μπορείς να σταματήσεις σε ένα επίπεδο, λαμβάνοντας το ποσό του τελευταίου επιπέδου που έχεις κερδίσει.

Αν βρεις τον Mr. OPAP και στα 15 επίπεδα , είσαι ο μεγάλος νικητής και κερδίζεις το μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που επιλέξεις τη λάθος κάρτα, χάνεις ό,τι έχεις κερδίσει. Μην ανησυχείς όμως, γιατί μπορείς να ξαναπαίξεις δωρεάν την επόμενη μέρα.

Με το FREEWIN το να παίρνεις αποφάσεις γίνεται …. παιχνιδάκι!

Τώρα αν παίξεις το FREEWIN σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ και ένα παιχνίδι μέσα από το OPAP Store App, λαμβάνεις συμμετοχές στην εβδομαδιαία κλήρωση του «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις» και μπορεί να κερδίσεις φανταστικά δώρα!

Σε αυτό το 100άρι δεν χρειάζεται να τρέξεις. Παίρνεις τον χρόνο σου, επιλέγεις σωστά και μπορεί να κερδίσεις κάθε ημέρα έως και 100.000 ευρώ, ενώ παίζεις δωρεάν!