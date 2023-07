Πυροβολισμοί στη Βαλτιμόρη: Αιματηρή γιορτή - 2 νεκροί, 30 τραυματίες

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 30 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ένοπλης επίθεσης σε συγκρότημα κατοικιών στη Βαλτιμόρη, όπως επιβεβαίωσε η τοπική αστυνομία.

Συγκεκριμένα, μια 18χρονη βρέθηκε νεκρή επιτόπου και ένας 20χρονος διαπιστώθηκε πως είναι νεκρός μετά τη διακομιδή του σε τοπικό νοσοκομείο, σύμφωνα με τις αρχές. Άλλοι τρεις άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

🚨#BREAKING: Mass Shooting Claims Multiple Lives and Leaves over 30 people Injured

⁰📌#Baltimore | #Maryland



Currently a significant police and medical deployment has been initiated in response to a mass shooting that occurred during a large gathering that was taking place in… pic.twitter.com/5pd6Ck9Azz