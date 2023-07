Υπουργείο Πολιτισμού: «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός 2023»

DOM

Ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων φέρνει η πρώτη εβδομάδα του προγράμματος (Ιούλιος – Αύγουστος 2023) του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού με θέμα την κλιματική αλλαγή.

Το κοινό θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να απολαύσει ξεχωριστές θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, εκθέσεις, παραστάσεις και δράσεις για παιδιά και εφήβους σε Τήνο, Καβάλα, Μεσολόγγι, Ξάνθη, Σέρρες, Θεσσαλονίκη, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Αργολίδα και Κιλκίς από τις 5 έως και τις 9 Ιουλίου 2023.

Ξεκινάμε στις 5 και 6 Ιουλίου με την ομαδική εικαστική έκθεση Ο εφιάλτης της Περσεφόνης στο Ιερό Προσκύνημα της Ιεράς Καρδίας του Ιησού στο Εξώμβουργο στην Τήνο, τη θεατρική παράσταση Θείε Βάνια, τα δάση μαλακώνουν τον άνθρωπο, σε σκηνοθεσία Νίκου Μάνεση, στο Ξενοκράτειο Μουσείο Μεσολογγίου και τις μουσικές παραστάσεις Voices at the End για έξι πιάνα με το πιανιστικό σύνολο Piandaemonium στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων στην Καβάλα και Κρίσεις από το ιστορικό παρελθόν στο σήμερα με την Ορχήστρα Βιολιώνε στον αρχαιολογικό χώρο Αβδήρων στην Ξάνθη.

Ακολουθούν η θεατρική περφόρμανς Ο βιασμός της Λουκρητίας, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κουρκουμέλη, στο Ζιντζιρλί Τζαμί στις Σέρρες (6, 7 Ιουλίου), η μουσική παράσταση Τα παλιά στρατόπεδα της Θεσσαλονίκης, σε σκηνοθεσία Μαριάνθης Ψωματάκη, στο Στρατόπεδο Κόδρα στη Θεσσαλονίκη και η παράσταση για παιδιά και εφήβους Δύο πέτρες με παράξενο σχήμα από την Oμάδα Apparatus στο Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης στην Πρέβεζα (7, 8 Ιουλίου).

Δύο παραστάσεις για παιδιά και εφήβους, το Προσοχή, τέρατα!, σε σκηνοθεσία της Κερασίας Σαμαρά, παρουσιάζεται στον αρχαιολογικό χώρο Ζώνης στην Αλεξανδρούπολη και το Καυτές μέρες, τροπικές νύχτες: Επισκέπτριες Νο2από την Ομάδα Ντουθ στο Αρχαίο Θέατρο Άργους στην Αργολίδα (8, 9 Ιουλίου). Τέλος, η μουσική παράσταση Η κατάρα του πεύκου με το συγκρότημα Alcedo folk band έρχεται στην Αρχαία Ευρωπό στο Κιλκίς (9, 10 Ιουλίου).

Πρόγραμμα εκδηλώσεων | 5 – 9 Ιουλίου 2023

5, 6 Ιουλίου 2023

Εικαστικά | Ο εφιάλτης της Περσεφόνης

Ιερό Προσκύνημα της Ιεράς Καρδίας του Ιησού, Εξώμβουργο, Τήνος

Μουσική | Piandaemonium: Voices at the End για έξι πιάνα

Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα

Θέατρο | Θείε Βάνια, τα δάση μαλακώνουν τον άνθρωπο

Ξενοκράτειο Μουσείο Μεσολογγίου

Μουσική | Ορχήστρα Βιολιώνε: Κρίσεις από το ιστορικό παρελθόν στο σήμερα

Αρχαιολογικός χώρος Αβδήρων, Ξάνθη

6, 7 Ιουλίου 2023

Θέατρο | Ο βιασμός της Λουκρητίας

Ζιντζιρλί Τζαμί, Σέρρες

7, 8 Ιουλίου 2023

Μουσική | Τα παλιά στρατόπεδα της Θεσσαλονίκης

Στρατόπεδο Κόδρα, Θεσσαλονίκη

Παράσταση για παιδιά και εφήβους | Δύο πέτρες με παράξενο σχήμα

Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης, Πρέβεζα

8, 9 Ιουλίου 2023

Παράσταση για παιδιά και εφήβους | Προσοχή, τέρατα!

Αρχαιολογικός χώρος Ζώνης, Αλεξανδρούπολη

Παράσταση για παιδιά και εφήβους | Καυτές μέρες, τροπικές νύχτες: Επισκέπτριες Νο2

Αρχαίο Θέατρο Άργους, Αργολίδα

9, 10 Ιουλίου 2023

Μουσική | Η κατάρα του πεύκου

Alcedo folk band

Αρχαία Ευρωπός, Κιλκίς

Ομαδική έκθεση και εργαστήρια για παιδιά

Ο εφιάλτης της Περσεφόνης

5, 6 Ιουλίου 2023

Ιερό Προσκύνημα της Ιεράς Καρδίας του Ιησού, Εξώμβουργο, Τήνος

Ώρα έναρξης: 18:00 (5/7), 10:00 (6/7)

Επιμέλεια δράσης: Χριστόφορος Μαρίνος, Χρήστος Χρυσόπουλος

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Φίλιππος Βασιλείου, Φοίβη Γιαννίση, Γιάννης Θεοδωρόπουλος, Βαλέριος Καλούτσης, Κατερίνα Κατσιφαράκη, Ζήσης Κοτιώνης, Αλέξανδρος Λάιος, Χριστίνα Μήτρεντσε, Μαργαρίτα Μυρογιάννη, Λευτέρης Ναύτης, Μυρτώ Ξανθοπούλου, Γιώργος Παλαμάρης, Νίκος Παπαδόπουλος, Άννα Παπαθανασίου, Κώστας Παππάς, Κώστας Ρουσσάκης, Κώστας Τζημούλης, Πέτρος Τουλούδης, Λεωνίδας Τσιριγκούλης, Μάρω Φασουλή, Ζωή Χατζηγιαννάκη, Βαγγέλης Χατζής

Συντονισμός εργαστηρίων για παιδιά: Περικλής Δουβίτσας

Συντελεστές εργαστηρίων: Μάγια Μύριαμ Παπαγεωργίου (θεατροπαιδαγωγός, μουσικοπαιδαγωγός), Γόνη Λούκα (θεατροπαιδαγωγός, εμψυχώτρια), Κώστας Μαρκόπουλος (εικονογράφος, δάσκαλος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση)

ΑΜΚΕ: Καιρός Πολιτισμού

Μια ξεχωριστή διήμερη δράση πραγματοποιεί ο Καιρός Πολιτισμού στο νησί της Τήνου. Η δράση περιλαμβάνει μια εικαστική έκθεση στo Ιερό Προσκύνημα της Ιεράς Καρδίας του Ιησού στο Εξώμβουργο και βιωματικά εργαστήρια για παιδιά στο Τηνιακό εργαστήριο βιβλίου στη Χώρα της Τήνου. Στην έκθεση Ο εφιάλτης της Περσεφόνης –ο τίτλος είναι δανεισμένος από το ομώνυμο τραγούδι των Νίκου Γκάτσου και Μάνου Χατζιδάκι– συμμετέχουν 22 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί. Η έκθεση περιλαμβάνει γλυπτικές, φωτογραφικές και ηχητικές εγκαταστάσεις, καθώς και μια σειρά περφόρμανς, οι οποίες παρουσιάζονται στον αύλειο χώρο του Ιερού Προσκυνήματος της Ιεράς Καρδίας του Ιησού. Τα περισσότερα έργα είναι ειδικά φτιαγμένα για την έκθεση. Πολλοί από τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες έχουν σχέση με το νησί και είναι ήδη εξοικειωμένοι με την τοπογραφία της Τήνου, ενώ έχουν ξαναεκθέσει έργα τους σε διάφορα πρότζεκτ που έχουν πραγματοποιηθεί εκεί την τελευταία δεκαετία. Ανάμεσά τους και δύο καλλιτέχνες, ο Βαλέριος Καλούτσης και ο Λεωνίδας Τσιριγκούλης, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με περιβαλλοντικά θέματα ήδη από τη δεκαετία του ’70.

Τα βιωματικά εργαστήρια με τίτλο Πώς φτιάχνεται ένα παιδικό βιβλίο και οι συνέπειες για το περιβάλλον μας έχουν ως θέμα το βιβλίο ως αντικείμενο. Πρόκειται για μια δημιουργική προσπάθεια μέσα από την οποία τα παιδιά απαντούν σε ερωτήματα όπως: «Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι για κάθε βιβλίο έχει κοπεί ένα δέντρο;».

Πιανιστικό σύνολο Piandaemonium

Voices at the End για έξι πιάνα

5, 6 Ιουλίου 2023

Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα

Ώρα έναρξης: 21:00

Συμμετέχουν: Χαράλαμπος Αγγελόπουλος, Ευτυχία Βενιωτά, Εύη Γιαμοπούλου, Νίκος Ζαφρανάς, Γιώργος Κωνσταντίνου, Χρήστος Λενούτσος, Μαρία Μυλαράκη, Στέφανος Νάσος, Θοδωρής Τζοβανάκης, Μελίνα Τσινάβου, Κώστας Χάρδας και η Dawn Hardwick ως επίσημη προσκεκλημένη από το Piandaemonium και τον συνθέτη John Psathas

Ηχοληψία: Γιώργος Καρυώτης

ΑΜΚΕ: Piandaemonium

Το μοναδικό παγκοσμίως πιανιστικό σύνολο Piandaemonium παρουσιάζει σε πανελλήνια πρώτη το έργο Voices at the End, μια πολυμεσική σύνθεση του ελληνικής καταγωγής Νεοζηλανδού συνθέτη Γιάννη Ψαθά (John Psathas) για έξι πιάνα συνοδεία προηχογραφημένου ήχου όπως και της ταινίας-ντοκιμαντέρ Planetary της ακτιβίστριας Joanna Macy. Το έργο θα παρουσιαστεί σε συνδυασμό με τα And There Was Light του Δημήτρη Οικονόμου, παραγγελία του Piandaemonium, το οποίο θα παρουσιαστεί σε παγκόσμια πρώτη. Τα δύο έργα πραγματεύονται την κλιματική αλλαγή και την επιρροή της στην ανθρώπινη δραστηριότητα και καθημερινότητα.

Το Piandaemonium ιδρύθηκε το 1998 στη Θεσσαλονίκη με πρωτοβουλία της Δόμνας Ευνουχίδου και αρχικά αποτελούνταν από την ίδια και έντεκα πρώην μαθητές της. Έκτοτε, το σύνολο εξελίχθηκε, άλλαξε σύνθεση πολλές φορές –παρότι ο πυρήνας διατηρείται σταθερός– και εμφανίστηκε σε πολλές συναυλίες. Μια παρέα μουσικών καταπολεμά τη μοναχικότητα του πιανίστα, δημιουργεί μια ορχήστρα πιάνων και επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει μέσα σε ένα νέο πλαίσιο τον παραδοσιακό πιανιστικό ήχο.

Θείε Βάνια, τα δάση μαλακώνουν τον άνθρωπο

5, 6 Ιουλίου 2023

Ξενοκράτειο Μουσείο Μεσολογγίου

Ώρα έναρξης: 21:15

Σύνθεση κειμένου: Μπερτράν Μορώ, Νίκος Μάνεσης

Σκηνοθετική επιμέλεια: Νίκος Μάνεσης

Μουσικές διασκευές: Μπερτράν Μορώ

Μουσικός: Παναγιώτης Κοταράς

Ερμηνεύουν: Μπερτράν Μορώ, Νίκος Μάνεσης

Διεύθυνση παραγωγής: Κωνσταντίνα Αγγελέτου

ΑΜΚΕ: Λυκόφως

Η παράσταση είναι μια σύνθεση θραυσμάτων από τα έργα του Άντον Τσέχοφ Ο θείος Βάνιας, Ο βυσσινόκηπος και Ο γλάρος. Ο Ρώσος συγγραφέας μάς φέρνει αντιμέτωπους με τη διάδραση ανθρώπου, περιβάλλοντος και κλίματος. Αποκαλύπτει και υπερασπίζεται με πάθος την περιβαλλοντική, κλιματική και γεωλογική καταστροφή που υφίσταται η φύση από τον άνθρωπο. Θέτει τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση στη βάση ενός ηθικού προβληματισμού. Κείμενο, τραγούδια, μουσική μπλέκονται μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα «θεατρικό μουσικό μονόπρακτο» για να μας υπενθυμίσει πως η φύση είναι ένα δώρο για τον άνθρωπο. Κι όταν ο άνθρωπος δεν καταστρέφει τη φύση, η γη ομορφαίνει. Και κατά συνέπεια κι ο άνθρωπος γίνεται κι αυτός με τη σειρά του «όμορφος». Γεμίζει τη ζωή του με ωραία αισθήματα.

Ορχήστρα Βιολιώνε

Κρίσεις από το ιστορικό παρελθόν στο σήμερα

5, 6 Ιουλίου 2023

Αρχαιολογικός χώρος Αβδήρων, Ξάνθη

Ώρα έναρξης: 21:00

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιάννης Ζαρίας

Ρεμπέτικο ντουέτο: Δημήτρης Μηταράκης, Βασίλης Σκούτας

Διεύθυνση ορχήστρας: Μυρτώ Γκέκου

Ορχήστρα Βιολιώνε: Παυλίνα Ανδρονίκου, Παντελής Βαϊγκούσης, Νικόλας Δεληβασίλης, Ολυμπία Εξαδάκτυλου, Γιάννης Ζαρίας, Εμμανουήλ Καραβίδας, Γιάννης Κετάνης, Άλκηστη Κοντοπούλου, Annabella Lendlmaier, Ισμήνη-Χρυσούλα Μυλωνά, Στέλιος Πατρίκης, Νίκος Μήλας, Παναγιώτης Παππάς, Ιάσονας Πιταροκοίλης, Χρήστος Πούλιος, Γλαύκος Σμαριανάκης, Κωνσταντίνα Φελλά, Ευάγγελος Χρόνης (βιολί), Μιχάλης Καταχανάς (βιόλα), Μαρία Κύρβεη (τσέλο), Γιώργος Τσιατσούλης (κοντραμπάσο), Σάκης Λάιος (κρουστά), Νικόλαος Δεληβασίλης (ηθοποιός)

Ενορχηστρώσεις: Μιχάλης Καταχανάς, Γιώργος Τσιατσούλης, Γιώργος Χατζηγεωργίου, Κωνσταντίνος Καλαμάκης, Γιάννης Ζαρίας

Ηχοληψία: Παναγιώτης Ζάχος

ΑΜΚΕ: Η Ιστορία της Ελληνικής Μουσικής

Το εικοσαμελές μουσικό σχήμα Ορχήστρα Βιολιώνε, σε σύμπραξη με το δημοφιλές μουσικό ντουέτο των Βασίλη Σκούτα και Δημήτρη Μηταράκη, προσεγγίζει για πρώτη φορά στην καλλιτεχνική του πορεία το φλέγον ζήτημα της κλιματικής κρίσης και την επίδρασή της σε πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό επίπεδο, με τον δικό του εναλλακτικό τρόπο ερμηνείας, διασκευάζοντας ενδεικτικά κομμάτια της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και του ρεμπέτικου της περιόδου του γραμμοφώνου (1900-1960). Αναδεικνύει μια ρομαντική αλλά ταυτόχρονα επικοινωνιακή και εξωστρεφή διάθεση, με στοιχεία τόσο της παλαιάς όσο και της νέας τεχνοτροπίας.

Στη συναυλία με τίτλο Κρίσεις από το ιστορικό παρελθόν στο σήμερα η Ορχήστρα Βιολιώνε υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιάννη Ζαρία, επίκουρου καθηγητή βιολιού στο ομώνυμο τμήμα του ΤΜΕΤ, θα παρουσιάσει ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι από το παρελθόν στο μέλλον με άφθονη αυτοσχεδιαστική διάθεση και δημιουργώντας μια δυναμική συνέχεια του παλαιού με τον σύγχρονο τρόπο ερμηνείας των τοξωτών εγχόρδων.

Ο βιασμός της Λουκρητίας

6, 7 Ιουλίου 2023

Ζιντζιρλί Τζαμί, Σέρρες

Ώρα έναρξης: 20:00

Μετάφραση: Λένια Ζαφειροπούλου

Σκηνοθεσία, ερμηνεία: Γιάννης Κουρκουμέλης

Δραματουργική επεξεργασία, ερμηνεία: Ναταλί Μηνιώτη

Εικαστική επιμέλεια, σκηνικά, κοστούμια: Άγγελος Παπαδημητρίου

Μουσική: Αλέξανδρος Κοντογεώργος

Ερμηνεία: Ξανθή Κρανίδη

ΑΜΚΕ: ATTACT

Βασισμένη στο ομώνυμο ποίημα του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, η περφόρμανς Ο βιασμός της Λουκρητίας παραπέμπει στα πάθη του πλανήτη. Η ευγενής Λουκρητία βιάζεται από τον γιο του ηγεμόνα. Για να περισώσει την τιμή της, καλεί φίλους και συγγενείς της και τους αφηγείται τι έχει συμβεί. Μετά αυτοκτονεί μπροστά τους. Το νεκρό σώμα της Λουκρητίας εκτίθεται σε κοινή θέα, ο λαός της Ρώμης επαναστατεί, ο ηγεμόνας εκδιώκεται και η μοναρχία αντικαθίσταται από τη δημοκρατία. Η Λουκρητία στην παράσταση συμβολίζει τη διαρκώς βιαζόμενη Γη από τους ισχυρούς της εξουσίας και του χρήματος. Το μουσικό και εικαστικό περιβάλλον που συνοδεύει τον ποιητικό λόγο υπογραμμίζει την ανάγκη να βρεθεί ένας νέος τρόπος συνύπαρξης στον πλανήτη μέσα από το πρίσμα της υπευθυνότητας, του σεβασμού και της συνείδησης των συνεπειών κάθε πράξης.

Τα παλιά στρατόπεδα της Θεσσαλονίκης

7, 8 Ιουλίου 2023

Στρατόπεδο Κόδρα, Θεσσαλονίκη

Ώρα έναρξης: 20:00

Ιδέα, παραγωγή: Θεόφιλος Σωτηριάδης, ΑΜΚΕ Βeartive

Σύνθεση ηλεκτρονικής μουσικής: Δημήτρης Μαρωνίδης

Δραματουργία, χορογραφία, εκτέλεση: Μαριάνθη Ψωματάκη

Δραματουργία, εκτέλεση: Μαρίτα Τσαλκιτζόγλου

Δραματουργία, εκτέλεση: Δημήτρης Κρίκος

Σαξόφωνο: Θεόφιλος Σωτηριάδης

ΑΜΚΕ: BE ARTIVE

Σπάνια στρατοπεδικά εκθέματα παρίστανται στον ιστορικό χώρο Κόδρα της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Με τη συνδρομή μιας πεπειραμένης ξεναγού θα υπάρξει περιήγηση στα διάφορα «νεκροταφεία δωματίων». Η σιωπή των συμμετεχόντων είναι επιθυμητή – τα δωμάτια μαρτυρούν τα μυστικά τους και τους πόθους τους υπό τον όρο της απόλυτης σιωπής. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει άλλο δρώμενο, η κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του «άγνωστου» στρατιώτη. Είναι η στιγμή που ο «άγνωστος» μάρτυρας θα εξομολογηθεί σε άγνωστους περιηγητές το αναπάντεχο τέλος της διαδρομής του. Σύντομη στάση μπροστά στον Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Το μόνο έκθεμα του στρατοπέδου που επιτρέπεται να συνομιλεί με τα πουλιά και τα συρματοπλέγματα. Τέλος της διαδρομής, αρχή μιας νέας. Ελπίδα και ευχή, η τέχνη να ξορκίσει τα κουφάρια και να αναθερμάνει ειρηνικά την ανθρώπινη συλλογικότητα σ’ εκείνα τα γηραλέα στρατόπεδα της πόλης που την προσδοκούν καρτερικά εδώ και πολλά χρόνια. Τα παλιά στρατόπεδα ομολογούν ανάσταση στον καθημερινό επικήδειο των πόλεών μας.

Δείτε το τρέιλερ της παραγωγής εδώ

Δύο πέτρες με παράξενο σχήμα

7, 8 Ιουλίου 2023

Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης, Πρέβεζα

Ώρα έναρξης:21.00

Κείμενο: Αλέξανδρος Λαβράνος, Δημήτρης Πασσάς

Δραματουργία: Αλέξανδρος Λαβράνος

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Πασσάς

Σκηνικά: Σοφία Θεοδωράκη

Κοστούμια, βοηθός σκηνοθέτη: Βάσια Χρονοπούλου

Φωτισμοί: Δημήτρης Μπαλτάς

Σύνθεση: Αλεξάνδρα Κατερινοπούλου

Επιστημονικός σύμβουλος: Πάνος Μπουρλέσσας

Ζωγράφος σκηνικών: Αθηνά Γαλάτη

Γλύπτης σκηνικών: Οδυσσέας Γλύκας

Ερμηνεύουν: Idra Kayne, Βασίλης Καραμπούλας, Μάνος Στεφανάκης, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη

Υποστήριξη παραγωγής: Μάνθα Καραδήμα

ΑΜΚΕ: APPARATUS

Μια παράσταση για εφήβους όλων των ηλικιών, το έργο Δύο πέτρες με παράξενο σχήμα της δραστήριας ομάδας Apparatus είναι μια σκηνική σύνθεση που αντλεί θέματα, προβληματισμούς, εικόνες και ήχους από τη σκέψη ότι η φύση δεν γνωρίζει κρίση. Μέσα από μια παιγνιώδη αφήγηση κρυφοκοιτάζει ένα ολόκληρο σύμπαν πιθανοτήτων και δυνατοτήτων που διανοίγεται μπροστά μας.

Στην παράσταση, τέσσερα θεατρικά πρόσωπα αναζητούν αρμούς και ρωγμές σε έναν χώρο που τα συνδέει με το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τη μνήμη και που τα συνδέει τελικά μεταξύ τους. Με στόχο να δημιουργήσουν κάτι με ό,τι κι αν βρίσκεται στη διάθεσή τους, πασχίζοντας να αφήσουν πίσω τους ίχνη κι όχι μόνο ερείπια, αναζητούν τις αξίες των υλικών και των σκέψεων, προσπαθούν να κατανοήσουν τις αλλαγές και να βρουν τη θέση τους σε αυτό το ευμετάβλητο σύμπαν. Σε ένα παιχνίδι με τα υλικά, το φως, τη μουσική και την ποίηση, ισορροπούν μεταξύ βαρύτητας και ελαφρότητας, δρουν και μετατοπίζονται, μεταβάλλουν τον χώρο και μεταβάλλονται από αυτόν.

Δείτε το τρέιλερ της παράστασης εδώ

Προσοχή, τέρατα!

8, 9 Ιουλίου 2023

Αρχαιολογικός χώρος Ζώνης, Αλεξανδρούπολη

Ώρα έναρξης: 21:00

Μετάφραση, διασκευή, σκηνοθεσία: Κερασία Σαμαρά

Πρωτότυπη μουσική: Τάκης Μπαρμπέρης

Στίχοι τραγουδιών: Κερασία Σαμαρά

Σκηνικά, κοστούμια: Εύα Μελά

Φωτισμοί: Βαγγέλης Μούντριχας

Επιμέλεια κίνησης: Ευθύμης Χρήστου

Ψηφιακήεπεξεργασία: Χρήστος Μωραΐτης

Βοηθός σκηνοθέτριας: Τώνια Αποστόλου

Ερμηνεύουν: Κερασία Σαμαρά, Ευθύμης Χρήστου, Τώνια Αποστόλου

ΑΜΚΕ: Θέσις

Η παράσταση Προσοχή, τέρατα! αποτελεί ένα ευφάνταστο θεατρικό έργο για παιδιά και εφήβους, βασισμένο στο επιτυχημένο βιβλίο της Σουηδής συγγραφέως Μαρί Ρούντε Πλανήτης SOS (True Monsters), που έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία παγκοσμίως.

Οι πιο επικίνδυνες περιβαλλοντικές απειλές παραβάλλονται με μυθικά τέρατα της παγκόσμιας μυθολογίας και μέσα από την αφήγηση, τα ζωντανά τραγούδια και τις εξομολογήσεις τους φανερώνουν τις πηγές της δύναμής τους, αλλά και τα τρωτά σημεία τους. Όλα τα «τέρατα» εμφανίζονται μέσα από την ομιχλώδη ατμόσφαιρα ενός ονείρου, που εμποδίζει μια μεγάλη οικολογική καταστροφή προς χάριν κέρδους. Το όνειρο και οι ήρωές του αποτελούν μια πολύτιμη εστία γνώσης για τους μικρούς θεατές μας, πολύ δε περισσότερο επειδή τα ίδια τα τέρατα αποκαλύπτουν τους εχθρούς τους, προτρέποντας έτσι τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσον που θα τα κατατροπώσει, ώστε να ελευθερωθεί ο πλανήτης από την παρουσία τους.

Καυτές μέρες, τροπικές νύχτες: Επισκέπτριες Νο2

8, 9 Ιουλίου 2023

Αρχαίο Θέατρο Άργους, Αργολίδα

Ώρα έναρξης: 20:30

Ομάδα Ντουθ

Σκηνοθεσία, φωτισμοί: Βάσια Ατταριάν, Μυρτώ Μακρίδη

Μουσική επιμέλεια: Δημήτρης Τάσαινας

Σκηνικά, κοστούμια: Αλεξία Χρυσοχοΐδου

Επιμέλεια κίνησης, χορογραφία: Έλενα Γεροδήμου

Βοηθός σκηνοθετριών: Ζωή Μυλωνά

Ερμηνεύουν: Ευδοξία Ανδρουλιδάκη, Μυρτώ Μακρίδη, Προμηθέας Nerattini– Δοκιμάκης, Μαρία Φιλίνη

ΑΜΚΕ: Θεατρική Ομάδα Bug

Τέσσερις επισκέπτριες συμμετέχουν σε μια ιδιότυπη ηχητική ξενάγηση. Η φωνή του διευθυντή του αρχαιολογικού χώρου τις οδηγεί σταδιακά σε ερωτήματα που συνδέουν τα μνημεία που βλέπουν, τα μνημεία που έχουν επισκεφθεί και άλλα που βρίσκονται στην άλλη άκρη του κόσμου με την κλιματική αλλαγή. Μέσα από τις ερωτήσεις, αναπτύσσεται σταδιακά μια συνειρμική αφήγηση για την επίδραση των κλιματικών μεταβολών στην πολιτισμική κληρονομιά στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Όσο οι ερωτήσεις επιμένουν, οι επισκέπτριες έρχονται αντιμέτωπες με την άγνοια, την αγωνία, την ελπίδα για το μέλλον. Οι στατιστικές εναλλάσσονται με κείμενα του ρομαντισμού, τραγούδια, χορό, ποιητικά στοιχεία, μουσική και ηχητικά τοπία, χιούμορ, και η αφήγηση συνθέτει τελικά μια χειμαρρώδη λίστα που τελεί υπό εξαφάνιση αλλά επιθυμεί να επιβιώσει και να πιστέψει σε ένα αισιόδοξο μέλλον.

Alcedo folk band

Η κατάρα του πεύκου

9, 10 Ιουλίου 2023

Αρχαία Ευρωπός, Κιλκίς

Ώρα έναρξης: 20:30

Πρωτότυπη μουσική, τραγούδια: Alcedo folk band

Δημιουργία βίντεο: Γιάννης Ταυλάς, Στέφανος Χατζηαναγνώστου

Σχεδιασμός ήχου: Πασχάλης Κολέντσης

Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέξανδρος Πολιτάκης

Μουσικοί: Μαρία Μιχαλάκα (βιολί, τραγούδι), Στέφανος Χατζηαναγνώστου (φλάουτο, κρουστά), Γιάννης Ταυλάς (κιθάρες, κρουστά), Δημήτρης Κουφαλάκος (φαγκότο, φυσαρμόνικα), Μενέλαος Μωραΐτης (τούμπα), Κώστας Κωνσταντάτος (βιολί, μαντολίνο, κρουστά, φωνή)

ΑΜΚΕ: ALCEDO-ΑΛΚΕΝΤΟ

Η Alcedo folk band, μια ομάδα καταξιωμένων μουσικών που ιδρύθηκε το 2018 από τον Κώστα Κωνσταντάτο (ιδρυτικό μέλος των Εncardia), παρουσιάζει μια πρωτότυπη οπτικοακουστική μουσική παράσταση με τίτλο Η κατάρα του πεύκου, βασισμένη στο ομώνυμο ποίημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου. Πρόκειται για ένα μουσικό παραμύθι που συνομιλεί με εμπνευσμένες εικόνες και βίντεο που θα προβάλλονται ταυτόχρονα με την πρωτότυπη μουσική και τα τραγούδια τους. Λαϊκές και λόγιες μουσικές με ιστορίες για τη φύση και το περιβάλλον από την Αναγέννηση και τον Μεσαίωνα σε Ανατολή και Δύση μέχρι τον τεχνολογικό κόσμο τού σήμερα. Η Alcedo folk band συχνά εμφανίζεται με απροσδόκητους τρόπους και στα βίντεο. Η παράσταση αποτελείται από είκοσι μία εικόνες, όπως το ποίημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου.

O Γιάννης είναι αγρότης και δουλεύει τα κτήματά του. Έχει ταυτίσει τη ζωή του με τη ζωή ενός πεύκου που είχε φυτέψει ο παππούς του και απολαμβάνει για χρόνια τα πλούσια δώρα του. Όμως κάποια στιγμή αρχίζει να το πελεκάει για το ρετσίνι του κι έπειτα το «κουτσουρεύει» τελείως και πουλάει τα κούτσουρα. Ύστερα το δέντρο με τη μυστική του δύναμη τον εκδικείται…

Πληροφορίες

• Όλες οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού.

• H προκράτηση θέσης είναι υποχρεωτική.

• Καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο εισόδου του αρχαιολογικού χώρου, όπου υπάρχει.

• Αναλυτικές πληροφορίες, πρόγραμμα όλων των εκδηλώσεων και προκρατήσεις θέσεων στις ιστοσελίδες: digitalculture.gov.gr, nationalopera.gr

• Για την αποφυγή καθυστερήσεων και συνωστισμού, συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση, μία ώρα πριν από την έναρξη της κάθε εκδήλωσης.