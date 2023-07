Ντουάιτ Χάουαρντ: Σάλος με video που κάνει τον γιο του να κλαίει

DOM

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα και δείχνει τον πρώην σούπερσταρ του NBA Ντουάιτ Χάουαρντ να πιέζει τον γιο του να γυμναστεί παρόλο που το παιδί ξεσπά σε κλάματα λέγοντάς του πως δεν αντέχει άλλο.

Ο πρώην σέντερ των Ορλάντο Μάτζικ, Χιούστον Ρόκετς και Λος Άντζελες Λέικερς που πέρασε την τελευταία του σεζόν στην Ταϊβάν, λαμβάνοντας αποθέωση από τους φίλους του μπάσκετ στην ασιατική χώρα έχει προκαλέσει πολλές φορές την κοινή γνώμη με εξωγηπεδικές συμπεριφορές του αλλά αυτή τη φορά το παράκανε. Πιο συγκεκριμένα έδειξε ένα ιδιαίτερο σκληρό και αυταρχικό πρόσωπο απέναντι στο παιδί του, με το βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το παιδί φαίνεται να γυμνάζεται σε ένα όργανο γυμναστικής ωστόσο κουράστηκε και του είπε πως δεν έχει άλλες δυνάμεις και δεν θέλει να συνεχίσει άλλο. Ωστόσο, ο πατέρας του, φαίνεται πως του φωνάζει: «Θα σου πω εγώ πότε θα σταματήσεις».

Λίγο αργότερα, ξέσπασε σε κλάματα από την κούραση και την πίεση:

Former NBA star Dwight Howard is receiving backlash for his tough parenting style, pushing his son to his limits until he starts to cry and tries to quit. “I want you to do it until I tell you to stop.” pic.twitter.com/ddIZXGOcKc