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11.07.2023 19:11

Σύγκρουση αυτοκινήτου με αμαξοστοιχία του Προαστιακού στην Ιερά Οδό (Photos)

11.07.2023 19:11
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Ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε πριν από λίγο με αμαξοστοιχία του Προαστιακού στην διασταύρωση της οδού Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχουν τραυματίες.

Σύμφωνα με την Hellenic Train, επιβατικό όχημα παραβίασε τις μπάρες στη διασταύρωση της σιδηροδρομικής γραμμής με την Ιερά Οδό και συγκρούστηκε με την αμαξοστοιχία 1325. Έχει ειδοποιηθεί η αστυνομία και ασθενοφόρο, αναφέρει η εταιρεία, ενώ σημειώνει πως ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων.

Με νεότερη ανάρτησή της, η Hellenic Train, ενημερώνει πως η κυκλοφορία αναμένεται να ομαλοποιηθεί εντός της επόμενης ώρας.

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