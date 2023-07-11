Σύγκρουση αυτοκινήτου με αμαξοστοιχία του Προαστιακού στην Ιερά Οδό (Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε πριν από λίγο με αμαξοστοιχία του Προαστιακού στην διασταύρωση της οδού Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχουν τραυματίες.
Σύμφωνα με την Hellenic Train, επιβατικό όχημα παραβίασε τις μπάρες στη διασταύρωση της σιδηροδρομικής γραμμής με την Ιερά Οδό και συγκρούστηκε με την αμαξοστοιχία 1325. Έχει ειδοποιηθεί η αστυνομία και ασθενοφόρο, αναφέρει η εταιρεία, ενώ σημειώνει πως ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων.
Με νεότερη ανάρτησή της, η Hellenic Train, ενημερώνει πως η κυκλοφορία αναμένεται να ομαλοποιηθεί εντός της επόμενης ώρας.
Διαβάστε επίσης:
Απίστευτο τροχαίο στο Ρέθυμνο: Οδηγός «καβάλησε» αμάξι γιατί δεν χωρούσε να περάσει από τον δρόμο
Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα: Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους προσωρινούς δικαιούχους του προγράμματος
Ρόδος: Έζησαν μαζί 75 χρόνια και πέθαναν με τρεις ώρες διαφορά…
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.