Πέθανε η Τζέιν Μπίρκιν: Το «Je t’ aime» που σόκαρε το Βατικανό και ο θυελλώδης έρωτας

Η βρετανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια Τζέιν Μπίρκιν πέθανε, όπως μετέδωσαν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα πηγές.

Η 76χρονη διεθνούς φήμης σταρ, η οποία βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Παρίσι, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και πρόσφατα είχε ακυρώσει δημόσιες εμφανίσεις της.

Γεννήθηκε στη Βρετανία αλλά από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 διέμενε μόνιμα στο Παρίσι. Κυκλοφόρησε 14 άλμπουμ, πρωταγωνίστησε ή συμμετείχε σε δεκάδες ταινίες, θεατρικές παραστάσεις και τηλεοπτικές παραγωγές ενώ σκηνοθέτησε 2 ταινίες και έγραψε το σενάριο άλλων τριών.

Έμπνευση για τον οίκο Hermès

Το όνομά της έχει τιμήσει ο οίκος Hermès δίνοντάς το σε μια από τις πιο διάσημες τσάντες του, την τσάντα Hermès Birkin. Ωστόσο, το 2015 η σταρ είχε ζητήσει από τον γαλλικό οίκο να αφαιρεθεί το όνομά της από την τσάντα έπειτα από καταγγελίες της ΜΚΟ People for the Ethical Treatment of Animals για τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται ενάντια στους κροκόδειλους για την κατασκευή των αξεσουάρ

Ο άσβεστος έρωτας

Η Τζέιν Μπίρκιν είχε γίνει επίσης γνωστή για τον θυελλώδη έρωτα με τον Σερζ Γκενσμπούρ. Το 1971 γεννήθηκε η κόρη τους Σαρλότ Γκενσμπούρ, επίσης διάσημη ηθοποιός και τραγουδίστρια. Το 1976, η Μπίρκιν εμφανίστηκε επίσης στην αμφιλεγόμενη ταινία Je t’aime moi non plus σε σκηνοθεσία του Γκενσμπούρ.

⚫ Jane Birkin est morte à l’âge de 76 ans

➡️ https://t.co/A5R6V1dG5t pic.twitter.com/oVaYxRhdH7 July 16, 2023

Μετά τον χωρισμό της με τον Γκενσμπούρ, η Μπίρκιν απέκτησε άλλη μια κόρη με τον σκηνοθέτη Ζακ Ντουλόν με τον οποίο υπήρξαν σύντροφοι για 12 χρόνια.

Πριν πέντε χρόνια η κόρη της, βρετανίδα φωτογράφος Κέιτ Μπάρι, είχε σκοτωθεί πέφτοντας από το παράθυρο του διαμερίσματός της στον τέταρτο όροφο, σε ακριβή συνοικία του Παρισιού.

Από την πλευρά του, ο Γκενσμπούρ συνέχιζε να γράφει τραγούδια για την πρώην μούσα του μέχρι και τον θάνατό του το 1991.

Το τραγούδι σταθμός που σόκαρε το Βατικανό

Μαζί με τον σύντροφό της και κορυφαίο γάλλο ερμηνευτή Σερζ Γκενσμπούρ κυκλοφόρησαν το θρυλικό τραγούδι «Je t΄aime… Moi Non Plus,» το 1968. Το τραγούδι είχε αρχικά συνθέσει ο Γκενσμπούρ για την ερωμένη του Μπριζίτ Μπαρντό.

Το «Je t’ aime» ήταν ένα τραγούδι ιδιαίτερα αισθησιακό και τολμηρό για την εποχή του εκφράζοντας το πνεύμα της σεξουαλικής επανάστασης. Αποτέλεσμα ήταν το Βατικανό να αντιδράσει άμεσα καταδικάζοντας το εν λόγω τραγούδι και απαγορεύθηκε σε πολλές χώρες, όπως και από το BBC.

Παρά τις απαγορεύσεις, ωστόσο, κατάφερε να σκαρφαλώσει στο νούμερο ένα των βρετανικών τσαρτ.

Διαβάστε επίσης:

Ισραήλ: Εξιτήριο για τον Νετανιάχου – Επιβεβαιώθηκε η αφυδάτωση

Ισπανία: Στο έλεος της πύρινης λαίλαπας η Λα Πάλμα για 2η μέρα (Videos)

Φλόριντα: Η «μάχη» snake hunter με πύθωνα 6 μέτρων (Video)