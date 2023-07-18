Προαστιακός: Σταδιακή αποκατάσταση των δρομολογίων προς το Κιάτο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Σε κυκλοφορία δίνεται η γραμμή του Προαστιακού προς το Κιάτο, κατόπιν ενημέρωσης της πυροσβεστικής και του διαχειριστή υποδομής (ΟΣΕ).
Σύμφωνα με την Hellenic Train, η αμαξοστοιχία 1308 αναχώρησε από τον Πειραιά με προορισμό το Κιάτο στις 09:15 και η αμαξοστοιχία 1313 θα αναχωρήσει από το Κιάτο με προορισμό τον Πειραιά στις 10:59.
Πλέον, αναμένεται σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων.
Υπενθυμίζεται ότι μέχρι πρότινος τα δρομολόγια, στο τμήμα Άνω Λιόσια-Κιάτο, πραγματοποιούνταν με λεωφορεία λόγω της φωτιάς.
Διαβάστε επίσης:
Η φωτιά στο Λουτράκι μέσα από τον φακό του Associated Press (photos)
Λουτράκι: Αναζωπύρωση στον Άγιο Χαράλαμπο – Βελτιωμένη εικόνα σε Κουβαρά και Κερατέα (videos)
Παξοί: 25χρονος χτυπήθηκε από ταχύπλοο – Συνελήφθη ο χειριστής
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.