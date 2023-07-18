Προαστιακός: Σταδιακή αποκατάσταση των δρομολογίων προς το Κιάτο

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Σε κυκλοφορία δίνεται η γραμμή του Προαστιακού προς το Κιάτο, κατόπιν ενημέρωσης της πυροσβεστικής και του διαχειριστή υποδομής (ΟΣΕ).

Σύμφωνα με την Hellenic Train, η αμαξοστοιχία 1308 αναχώρησε από τον Πειραιά με προορισμό το Κιάτο στις 09:15 και η αμαξοστοιχία 1313 θα αναχωρήσει από το Κιάτο με προορισμό τον Πειραιά στις 10:59.

Πλέον, αναμένεται σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι πρότινος τα δρομολόγια, στο τμήμα Άνω Λιόσια-Κιάτο, πραγματοποιούνταν με λεωφορεία λόγω της φωτιάς.

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