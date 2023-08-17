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17.08.2023 18:00

Φωτιά σε βυτιοφόρο με γκάζι: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία μετάγγισης, χιλιάδες εγκλωβισμένοι οδηγοί – Άνοιξε η Αθηνών-Κορίνθου και στα δύο ρεύματα (Video)

17.08.2023 18:00
diodia

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Ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις εννιά το βράδυ η διαδικασία μετάγγισης σε άλλο βυτιοφόρο του επικίνδυνου φορτιού (σ.σ. υγραερίου) που μετέφερε το βυτιοφόρο, που έπιασε φωτιά λίγο μετά τις 12:30 στο ύψος της Κακιάς Σκάλας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η διαδικασία, λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης, πραγματοποιήθηκε με βάση το Πρωτόκολλο Ενεργειών και την παρουσία τεχνικού ασφαλείας.

Η διαδικασία περιλαμβάνει αυστηρό πρωτόκολλο καθώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και οι χειρισμοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα λεπτοί. Η μετάγγιση έγινε με φυσική ροή από το καμένο βυτιοφόρο στο νέο, και για τον λόγο αυτό η εθνική οδός δεν άνοιγε εάν αν δεν είχε ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Η παλαιά Εθνική Οδός δόθηκε στην κυκλοφορία ενώ άνοιξε και η Νέα Εθνική Οδός, και στα δύο ρεύματα.

Στις 21:10 δόθηκε στην κυκλοφορία και η αριστερή λωρίδα της Αθηνών-Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Ο οδηγός του βυτιοφόρου συνελήφθη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, σχεδόν αμέσως παραδόθηκε στην κυκλοφορία και το ρεύμα της εθνικής οδού προς Αθήνα. Το ρεύμα προς Κόρινθο αναμένεται να ανοιξει, όταν απομακρυνθεί από το σημείο το καμένο βυτιοφόρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω της πολύωρης διακοπής της κυκλοφορίας στην Αθηνών-Κορίνθου έχει δημιουργηθεί ουρά χιλιομέτρων στα διόδια της Ελευσίνας.

Λόγω του συμβάντος της φωτιάς σε βυτιοφόρο όχημα, με αποτέλεσμα την διακοπή της κυκλοφορίας, τα δρομολόγια του προαστιακού της γραμμής του Κιάτου, θα εκτελούνται μέχρι νεοτέρας, στο τμήμα μεταξύ Πειραιάς – Μέγαρα – Πειραιάς. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά στο βυτιοφόρο εκδηλώθηκε στο 46ο χιλιόμετρο της νέας εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Όπως μετέδωσε το MEGA το βυτιοφόρο μετέφερε 7,2 τόνους υγραέριο κίνησης.

Η Ολυμπία Οδός παρακαλεί τους οδηγούς που βρίσκονται στο δρόμο να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της Τροχαίας και να επιδείξουν προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή και εκείνους που δεν έχουν ξεκινήσει το ταξίδι τους ακόμα να το αναβάλουν προσωρινά μέχρι νεωτέρας.

Όσον αφορά τα δρομολόγια με τρένο, υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας μεταξύ Μαγούλας – Κορίνθου, με εντολή της αστυνομίας, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train.
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