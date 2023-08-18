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18.08.2023 14:41

Καλπάκης για φωτιά στο βυτιοφόρο: 4 ερωτήματα για την χθεσινή ταλαιπωρία

18.08.2023 14:41
KALPAKES
Eurokinissi

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“Το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ανίκανο να προβλέψει και να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις”, τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Στέργιος Καλπάκης, σχετικά με το χθεσινό μποτιλιάρισμα στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου.

“Χιλιάδες πολίτες βίωσαν χθες μια αδιανόητη ταλαιπωρία. Για σχεδόν εννιά ώρες, κάτω από τη ζέστη, σε ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα στην Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου”, είπε (στο “Κόκκινο 105.5 FM”) και σημείωσε: “υπήρξε μία – όντως – δύσκολη επιχείρηση μετάγγισης του φορτίου ενός βυτιοφόρου και είναι σημαντικό ότι αυτή η διαδικασία ολοκληρώθηκε με ασφάλεια”.

Προκύπτουν όμως τεράστια ερωτήματα γιατί δεν αποφεύχθηκε το μποτιλιάρισμα και αυτή η τεράστια ταλαιπωρία για χιλιάδες πολίτες”, υπογράμμισε ο Στέργιος Καλπάκης και παρέθεσε 4 ερωτήματα.

“Ισχύει ότι, ενώ το ατύχημα έγινε στις 12.30 το μεσημέρι, οι οδηγοί άρχισαν να ενημερώνονται νωρίς το απόγευμα ότι υπάρχει πρόβλημα; Ισχύει ότι η διέλευση από τα διόδια συνεχιζόταν κανονικά χωρίς ενημέρωση και μάλιστα στην αρχή το αντίτιμο καταβαλλόταν κανονικά; Ισχύει ότι λειτουργούσαν τα ΚΤΕΛ από Πελοπόννησο προς Αθήνα και το αντίστροφο, σαν να μη συμβαίνει τίποτα; Εν τέλει, υπάρχουν σχέδια αποτροπής μιας τέτοιας κατάστασης εγκλωβισμού, σχέδια για εκτροπή της πορείας, για αναστροφή των αυτοκινήτων;”.

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