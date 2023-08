Σάλος στην Ισπανία: …«Πανηγυρικό» αλλά μη συναινετικό το φιλί του προέδρου της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου σε παίκτρια (Video)

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το φιλί του προέδρου της ισπανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου Λουίς Ρουμπιάλες στην παίκτρια Τζένιφερ Ερμόσο κατά τη διάρκεια της απονομής.

Η Εθνική Ισπανίας στέφθηκε νωρίτερα Παγκόσμια πρωταθλήτρια καθώς στον τελικό του Μουντιάλ Γυναικών νίκησε με 1-0 την Αγγλία.

🚨💣 A scandal explodes in Spain because the president of the Spanish football federation, Luis Rubiales, kissed Jenni Hermoso, striker of Spain. [@RMCsport] pic.twitter.com/zdKBBxyRXR