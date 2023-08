Μουντομπάσκετ: Τα 12 αστέρια του ΝΒΑ που θα λάμψουν στο παρκέ

H αντίστροφη μέτρηση για το θέαμα αρχίζει. Στις 11 το πρωί της Παρασκευής έχει τζάμπολ στο Μουντομπάσκετ με τους αγώνες Αγκόλα – Ιταλία και Φινλανδία – Αυστραλία, ενώ η Ελλάδα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο κόντρα στην Ιορδανία.

Πέρα από το εθνικό ενδιαφέρον, οι μπασκετόφιλοι ανά τον κόσμο περιμένουν πώς και πώς, να απολαύσουν τα μεγάλα αστέρια του ΝΒΑ, που θα αγωνιστούν στη φετινή διοργάνωση, η οποία φιλοξενείται στις Φιλιππίνες, την Ιαπωνία και την Ινδονησία.

Σούπερ σταρ, που διαπρέπουν στο καλύτερο και πιο λαμπερό πρωτάθλημα του κόσμου και τώρα θα ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους με τα χρώματα των εθνικών τους ομάδων. Κάποιοι ξεχωρίζουν. Ιδού τα 12 πιο δυνατά ονόματα του Μουντομπάσκετ από το ΝΒΑ.

Luka Doncic

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ των Dallas Mavericks, ο οποίος φέτος το φθινόπωρο θα μπει στην 6η του σεζόν στο ΝΒΑ με την ομάδα της Πολιτείας του Τέξας, έρχεται στο φετινό Μουντομπάσκετ με μέσος όρους που αγγίζουν του 33 πόντους καθώς και triple double σε κάθε παιχνίδι. Παρά τα 24 μόλις έτη της ηλικίας του, ήδη θεωρείται από τους κορυφαίους ευρωπαίους παίχτες που αγωνίστηκαν στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου προσφέροντας πολύ θέαμα όταν έχει την μπάλα στα χέρια του. Από κορυφαίους αναλυτές του ΝΒΑ θεωρείται ο Νο.1 υποψήφιος για να κατακτήσει το βραβείο του MVP της φετινής σεζόν.

Shai Gilgeous-Alexander

Ο Καναδέζος σταρ των Oklahoma City Thunder φέτος έκανε μία break out σεζόν έχοντας νούμερα τα οποία τον έβαλαν στην All NBA First Team. Κατάφερε, σχεδόν μόνος του, να «κουβαλήσει» την ομάδα της Oklahoma για πρώτη φορά στα play offs από την σεζόν 2019-2020. Φέτος οι funs του Καναδά ελπίζουν σε αυτόν για μια θέση στο βάθρο στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Anthony Edwards

Ο 22χρονος σταρ των Minnesota Timberwolves αγωνίζεται με την Team USA κατάφερε να αποδείξει στους ανθρώπους της Μινεάπολις ότι αξίζει να χτιστεί μία ομάδα γύρω από αυτόν και τους δικαίωσε για την επιλόγή τους στο Draft του 2020 ως Νο. 1 επιλογή. Είναι ένας χαρισματικός σκόρερ, αξιόλογος σουτέρ όπως και κορυφαίος dunker. Φέτος ήταν και η πρώτη του συμμετοχή σε All Star Game το οποίο διοργανώθηκε στην Γιούτα.

Karl-Anthony Towns

Ο συμπαίκτης του Anthony Edwards στους Wolves φέτος θα προσπαθήσει να ξεχωρίσει με την Εθνική της Δομινικανής Δημοκρατίας. Ο Towns είναι ένας πολύ αποτελεσματικός σουτέρ 3 πόντων και αυτό το αποδεικνύει και ο διαγωνισμός 3πόντων που κέρδισε το 2022 στο Κλίβελαντ. Είναι επίσης και καλός σκόρερ μέσα από το ζωγραφιστό.

Rudy Gobert

Ο 31χρονος Γάλλος σέντερ που μετακόμισε στην Πολιτεία της Μινεσσότα πέρσι το καλοκαίρι, σε μια ανταλλαγή με τους Utah Jazz, δεν τα κατάφερε στην 1η του σεζόν μακριά από την Utah όπως τα περίμενε. Με την Εθνική Γαλλίας όμως μετατρέπεται σε έναν τελείως διαφορετικό παίχτη και πρωταγωνιστή των τρικολορ : ένας καλός σκόρερ κάτω από το καλάθι αλλά και εξαίρετος αμυντικός. Απόδειξη του αμυντικού του ταλέντου είναι τα τρία βραβεία καλύτερου αμυντικού της χρονιάς στο ΝΒΑ που έχει κερδίσει το 2018,2019 και το 2021.

Lauri Markkanen

Ο Φινλανδός σταρ των Utah Jazz που φέτος κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις στο ΝΒΑ κατακτώντας το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη της χρονιάς είναι δεινός σκόρερ και κορυφαιός σουτέρ. Η προόδος του 26χρονου φαίνεται από την επιλογή στο ΑLL STAR GAME του 2023 ως βασικός στην Team Giannis.

Dennis Schroder

Ο Γερμανός σταρ που υπέγραψε το φετινό καλοκαίρι συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τους Τορόντο Ράπτορς αφήνοντας τους Λος Άντζελες Λέικερς, θέλει να συνεχίσει τις περσινές του καλές εμφανίσεις με την Εθνική Γερμανίας στο Ευρωμπάσκετ του 2022. Είναι ένας εκρηκτικός πλέι μέικερ με εξαιρετικό χειρισμό της μπάλας και καλείται να οδηγήσει την Γερμανία στα μετάλλια του Μουντομπάσκετ για πρώτη φορά από την εποχή του μακρινού Dirk Nowitzki στο Παγκόσμιο στις ΗΠΑ το 2002 όταν είχαν κατακτήσει την 3η θέση – την υψηλότερη στην ιστορία της.

Jalen Brunson

Άλλος ένας Αμερικανός παίχτης που αγωνίζεται στους New York Knicks, βασικός παίχτης σε όλα τα φιλικά προετοιμασίας εν όψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου (απέναντι σε Πουέρτο Ρίκο, Σλοβενία, Ισπανία, Ελλάδα & Γερμανία) έχει τρομερές ικανότητες στο σκοράρισμα. Είναι εξαιρετικός σουτέρ έξω από τα 6,75 (7,25 στο ΝΒΑ).

Jaren Jackson Jr. (επίσης γνωστός ως JJJ)

Τέλος, η ομάδα των ΗΠΑ θα έχει μαζί της και τον 23χρονο σταρ των Memphis Grizzles και φετινό καλύτερο αμυντικό της χρονιάς στο ΝΒΑ. Ο JJJ κατάφερε φέτος με τις επιδόσεις του στο σκοράρισμα αλλά κυρίως στην άμυνα να επιλεγεί στο All Star Game και να αγωνιστεί με την Team LeBron. Θα μας απασχολήσει στο Μουντομπάσκετ με την τρομερή του άμυνα και τα κοψίματά του.

Bogdan Bogdanovic

Ο άσσος των Atlanta Hawks θα εκροπρωσοπήσει στο φετινο Μουντομπάσκετ την ομάδα της Σερβίας και η χώρα του περιμένει πολλά από αυτόν. Ακόμη με την μεγάλη απουσία του φετινού πρωαθλητή του NBA Nikola Jokic αλλά και αυτή του Vasilije Micic γίνεται αυτόματα ο ήγετης της ομάδας για να καταφέρει να φτάσει την Σερβία όσο πιο μακριά μπορεί στο Παγκόσμιο. Τέλος ο Bogdanovic στην διοργάνωση θα μας επιδείξει τις εντυπωσιακές του ικανότητες στο σκοράρισμα και το εκπληκτικό σουτ του.

Jordan Clarkson

O guard των Utah Jazz με καταγωγή από τις Φιλλιπίνες θα αγωνιστεί για πρώτη φορα στην καριέρα του στο Μουντομπάσκετ. O σταρ της Utah φέτος κατάφερε να κάνει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του στο ΝΒΑ με μέσους όρους 20πόντων 4ριμπάουντ και ασιστ. Στο Παγκόσμιο θα μας εντυπωσιάσει με την ευστοχία του στα μακρινά σουτ και τον μοναδικό του τρόπο να βάζει την μπάλα στο καλαάθι.

Tyrese Haliburton

Ο νεαρός Αμερικανός σταρ που αγωνίζεται στην ομάδα της Ιντιανάπολις (υπέγραψε φέτος 5ετές συμβόλαιο ποσού 260εκ Δολλαρίων) ήταν φέτος για πρώτη φορά στην καριέρα του All Star και κορυφαίος πασέρ της λίγκας. Στα παρκέ της Μανίλλας ενδέχεται να μας συναρπάσει με τις εξωπραγματικές του πάσες.

Το Μουντομπάσκετ ξεκινάει και τα αστέρια του ΝΒΑ υπόσχονται τρελό θέαμα αλλά και ευχαρίστηση στους φανς της πορτοκαλής θεάς.

