Αιφνιδιασμός στον ΣΥΡΙΖΑ: Ο Στέφανος Κασσελάκης ανακοινώνει υποψηφιότητα για την ηγεσία – πιθανότατα τη Δευτέρα

Δεδομένη είναι η απόφαση του Στέφανου Κασσελάκη να θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, σε μία εξέλιξη που επιβεβαιώνει τη σχετική φημολογία (και φιλολογία) των τελευταίων ημερών.

Σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πηγές, ο 35χρονος επιχειρηματίας πρόκειται να μπει στην κούρσα της διαδοχής του Αλέξη Τσίπρα, ταρακουνώντας για τα καλά τις ισορροπίες που φαινόταν ότι είχαν δημιουργηθεί στο δρόμο προς τις εσωκομματικές κάλπες της 10ης Σεπτεμβρίου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Κασσελάκης δεν θα περιμένει να κάνει την ανακοίνωση στο διαρκές συνέδριο το ερχόμενο Σάββατο, αλλά θα απευθύνει το μήνυμα της υποψηφιότητάς του, με βίντεο πιθανότατα αύριο Δευτέρα το απόγευμα, μέσα από τους προσωπικούς του λογαριασμούς στα σόσιαλ μίντια.

Την Τρίτη μάλιστα σχεδιάζει να βρεθεί στα Χανιά κι εκεί να κάνει ουσιαστικά την πρώτη δημόσια εμφάνιση και να σηματοδοτήσει την εκκίνηση της εκστρατείας του για τη διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Η θεαματική είσοδος του κ. Κασσελάκη στο κεντρικό πολιτικό πεδίο, είχε προκαλέσει εδώ και μέρες το ενδιαφέρον, αλλά η πρόθεσή του, αρχικά, να κάνει διακριτή την παρουσία του στα πράγματα και η απόφασή του, στη συνέχεια, να φτάσει στη διεκδίκηση της ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ, αιφνιδιάζει. Κι αυτό διότι έχει παρουσία στα πολιτικά πράγματα μόλις λίγων μηνών, ενώ δεν διαθέτει, ως τώρα τουλάχιστον, τους κομματικούς μηχανισμούς που συνήθως απαιτούνται για ένα τέτοιο εγχείρημα.

Ακόμα κι έτσι βέβαια, η πρόσφατη ανάρτησή του, στην οποία παρουσίαζε μία πλατφόρμα θέσεων για όλα τα μεγάλα προβλήματα της χώρας, συνάντησε τεράστια αποδοχή, μαζί με την παρότρυνση να «κατέβει για αρχηγός».

Αλλάζουν τα δεδομένα της κούρσας διαδοχής

Η κίνηση του κ. Κασσελάκη πάντως μοιάζει ικανή να αλλάξει πολλά από τα μέχρι τώρα δεδομένα στην κούρσα διαδοχής του Αλέξη Τσίπρα.

Αφενός, επηρεάζει τη σύνθεση του εκλογικού σώματος που θα προσέλθει στις κάλπες, για την εκλογή του νέου αρχηγού στον ΣΥΡΙΖΑ. Η υποψηφιότητά του απευθύνεται σε μεγάλο βαθμό στον κόσμο που έχει πιο «χαλαρούς» δεσμούς με την κομματική γραφειοκρατία και μετά την ήττα στις εθνικές εκλογές και την αποχώρηση του κ. Τσίπρα, «ψάχνεται», δείχνοντας έντονη απροθυμία να συμμετάσχει στη διαδικασία. Από τη μεγάλη ανταπόκριση που έχουν οι παρεμβάσεις του κ. Κασσελάκη, φαίνεται ότι πολλά από τα απογοητευμένα μέλη (και φίλους) του κόμματος, μπορεί να βρουν νέο ενδιαφέρον στην κούρσα της διαδοχής.

Αφετέρου, «πιέζει» την υποψηφιότητα του Νίκου Παππά, καθώς απευθύνεται σε μεγάλο βαθμό στο χώρο των πάλαι ποτέ προεδρικών, εξαιτίας του γεγονότος ότι ήταν ο κ. Τσίπρας που τον ανέδειξε, εντάσσοντάς τον στο ψηφοδέλτιο του κόμματος στις πρόσφατες εθνικές εκλογές. Κάποιες φήμες έλεγαν ότι ο κ. Παππάς δέχεται εισηγήσεις να αποχωρήσει από τη μάχη, υπέρ του κ. Κασσελάκη, αλλά αυτό δεν επιβεβαιώνεται, ούτε θεωρείται πιθανό – τουλάχιστον μέχρι τώρα.

Πάντως είναι σαφές ότι ένα μέρος της επιρροής που έχει ο Παύλος Πολάκης στο στελεχιακό δυναμικό και τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ θα κατευθυνθεί προς τον κ. Κασσελάκη. Άλλωστε όπως έχει δηλώνει δημόσια ο ίδιος, ήταν ο κ. Πολάκης που τον σύστησε στον κ. Τσίπρα. Όπερ σημαίνει ότι ως ένα βαθμό μπορεί να αποδυναμωθεί η επιρροή του κ. Παππά.

Ωστόσο, οι εκτιμήσεις που κάνουν οι περισσότερες πλευρές εντός του ΣΥΡΙΖΑ, λένε ότι μία υποψηφιότητα του κ. Κασσελάκη, άσχετα από το πόσο ισχυρή θα αποδειχθεί τελικά, θα αποσπάσει δυνάμεις απ’ όλους τους άλλους υποψήφιους. Λιγότερο ή περισσότερο από την κάθε υποψηφιότητα.

Είναι προφανές δε ότι όσο περισσότεροι υποψήφιοι στην κούρσα, τόσο καθίσταται πιο δύσκολο να κριθεί η αναμέτρηση από την πρώτη Κυριακή.

Το μέχρι τώρα αδιαφιλονίκητο φαβορί της μάχης, η Έφη Αχτσιόγλου ίσως επηρεαστεί από την απρόσμενη τροπή που δείχνουν ότι παίρνουν τα πράγματα.

Αντιδράσεις από τους «53»

Πάντως η παρουσία και η δραστηριότητα του κ. Κασσελάκη προκαλεί ήδη σφοδρές αντιδράσεις, κυρίως από την πλευρά της «αριστερής πτέρυγας», με στελέχη των «53» να τον επικρίνουν, ζητώντας ακόμα και την παρέμβαση της επιτροπής δεοντολογίας του κόμματος για τις κινήσεις του.

Ο αρθρογράφος, πρώην συνεργάτης του Νίκου Φίλη και άλλοτε διευθυντής του γραφείου του, όταν ήταν υπουργός Παιδείας, Τάκης Κατσαρός, με μία σκληρή ανάρτησή του, τον κατηγορεί ότι επιδίδεται σε «προσωπική εκστρατεία, εξαγοράζει δημοσιότητα, στήνει μηχανισμό προβολής». Και σημειώνει ότι «καθένας μπορεί να έχει το ψώνιο οι θέσεις του να λογίζονται ως συνολικό πολιτικό πρόγραμμα, που συνήθως είναι υπόθεση ενός κόμματος, ενός κινήματος ή μιας συλλογικότητας. Ο Κασσελάκης δεν θα είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που θα φαντασιώνεται ότι είναι δημιουργός μιας νέας μεγάλης τομής στα πολιτικά πράγματα. Το θέμα δεν είναι ο κάθε Κασσελάκης, η σοβαρότητα ή η φαιδρότητά του. Το ζήτημα είναι τι πράττουν όσοι/ες έχουν ταχθεί να προστατεύουν τον ΣΥΡΙΖΑ από τέτοιες θρασύτατες πρακτικές και συμπεριφορές»!

Το βιογραφικό του Στέφανου Κασσελάκη, όπως το παρουσίασε η επίσημη ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές:

Ο Στέφανος Κασσελάκης γεννήθηκε το 1988 στο Μαρούσι. Από το 2015 δραστηριοποιείται στον χώρο της Ναυτιλίας.

Έχοντας κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στον διαγωνισμό «Αρχιμήδη» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ο Στέφανος εκπροσώπησε τη χώρα μας στην μαθηματική Βαλκανιάδα νέων και, χάρη στη διάκρισή του, έλαβε πλήρη υποτροφία από το λύκειο Phillips Academy στο Andover της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ, όπου και μετανάστευσε από την ηλικία των 14 ετών.

Φοίτησε στο πρόγραμμα Huntsman του University of Pennsylvania με υποτροφία του Ανδρέα Δρακόπουλου και έλαβε δύο πτυχία: B.Sc. στα χρηματοοικονομικά από το Wharton School of Business και Β.Α. στις διεθνείς επιστήμες από το College of Arts & Sciences.

Παράλληλα με τις σπουδές του, ο Στέφανος εργάστηκε εθελοντικά στο επιτελείο του τότε Γερουσιαστή Joe Biden για τις Προεδρικές Εκλογές του 2008. Εργάστηκε επίσης και στο think tank εξωτερικής πολιτικής `Center for Strategic and International Studies` στη Washington, DC.

Επί σειρά ετών αρθρογραφούσε στον «Εθνικό Κήρυκα» της Νέας Υόρκης, αρχικά με τη ‘Στήλη του Φοιτητή’ και αργότερα με το ‘Χρώμα της Αγοράς’. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ίδρυσε τη μη κερδοσκοπική διαδικτυακή πλατφόρμα ‘CVfromGreece’, μέσω της οποίας βοήθησε νέους να βελτιώσουν τα βιογραφικά τους για αιτήσεις εργασίας ή σπουδών στο εξωτερικό.

Ο Στέφανος ζει στο Miami των ΗΠΑ. Μιλά άπταιστα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ισπανικά. Είναι ιδιαίτερα φιλόζωος και ευαισθητοποιημένος σε θέματα ισότητας και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Διαβάστε επίσης:

Η τουρκική στρατηγική για δημιουργία «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο

Φωτιές: Το «ευχαριστώ» του Μητσοτάκη στους συμμάχους της Ελλάδας για τη βοήθεια

Στις πυρόπληκτες περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης την Πέμπτη αποστολή του ΣΥΡΙΖΑ