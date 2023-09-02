Ρωσία: Μυστηριώδης θάνατος επιστήμονα από μανιτάρια – Ήταν υπεύθυνος για την αποτυχημένη εκτόξευση του Luna-25

Νεκρός βρέθηκε ρώσος επιστήμονας που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην πρόσφατη αποτυχημένη εκτόξευση του διαστημόπλοιου Luna-25.

Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του 77χρονου Βιτάλι Μέλνικοφ δεν έχουν ακόμα εξακριβωθεί ωστόσο μια προκαταρκτική έρευνα εκτιμά πως ο ρώσος επιστήμονας δηλητηριάστηκε από μανιτάρια, σύμφωνα με την εφημερίδα «Moskovsky Komsomolets».

Ο Βιτάλι Μέλνικοφ, διεθνούς φήμης και αναγνώρισης, υπήρξε επικεφαλής του τμήματος πυραύλων και διαστημικών συστημάτων στην RSC Energia στη Μόσχα ενώ ήταν επίσης επικεφαλής ερευνητής σε τμήμα της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Roskosmos.

Υπενθυμίζεται πως το μη επανδρωμένο σκάφος Luna-25 επρόκειτο να πραγματοποιήσει μια ομαλή προσγείωση στο νότιο πόλο της σελήνης, αλλά απέτυχε και συνετρίβη αφού αντιμετώπισε προβλήματα καθώς κινήθηκε σε τροχιά πριν από την προσγείωση.

Το Luna-25 ήταν ένα σημαντικό βήμα στις φιλοδοξίες της Ρωσίας να είναι η πρώτη που θα προσεληνωθεί στον νότιο πόλο στην αναζήτηση παγωμένου νερού.

