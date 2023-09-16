Ιταλία: Στη Λαμπεντούζα την Κυριακή η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Στη Λαμπεντούζα θα ταξιδέψει αύριο, Κυριακή, η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά από πρόσκληση της Ιταλίδας Πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι σύμφωνα με ανάρτηση του Επικεφαλής Εκπροσώπου της Κομισιόν, Ερίκ Μαμέρ, στην πλατφόρμα Χ.
Η Ιταλία είναι αντιμέτωπη με αυξημένες μεταναστευτικές ροές από την Αφρική, που δυστυχώς έχουν τραγική κατάληξη πολλές φορές.
Σήμερα η ιταλική ακτοφυλακή διέσωσε 40 μετανάστες που μεταφέρθηκαν στη Λαμπεντούζα, ωστόσο έχασε τη ζωή του ένα βρέφος που γεννήθηκε πάνω στη βάρκα.
Διαβάστε επίσης:
Γαλλία: Πολιτικός «μεταμορφώθηκε» στο photoshop και κατηγορείται για παραπλάνηση
Λαμπεντούζα: Νεκρό νεογέννητο εντοπίστηκε σε βάρκα με μετανάστες
Πυρκαγιές στη Χαβάη: Αναθεωρείται προς τα κάτω ο απολογισμός των θυμάτων – Στους 97 οι νεκροί
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.