Ιταλία: Στη Λαμπεντούζα την Κυριακή η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

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Στη Λαμπεντούζα θα ταξιδέψει αύριο, Κυριακή, η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά από πρόσκληση της Ιταλίδας Πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι σύμφωνα με ανάρτηση του Επικεφαλής Εκπροσώπου της Κομισιόν, Ερίκ Μαμέρ, στην πλατφόρμα Χ.

Η Ιταλία είναι αντιμέτωπη με αυξημένες μεταναστευτικές ροές από την Αφρική, που δυστυχώς έχουν τραγική κατάληξη πολλές φορές.

Σήμερα η ιταλική ακτοφυλακή διέσωσε 40 μετανάστες που μεταφέρθηκαν στη Λαμπεντούζα, ωστόσο έχασε τη ζωή του ένα βρέφος που γεννήθηκε πάνω στη βάρκα.

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