Λαμπεντούζα: Νεκρό νεογέννητο εντοπίστηκε σε βάρκα με μετανάστες

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Η ιταλική ακτοφυλακή βρήκε ένα νεκρό νεογέννητο σε βάρκα που μετέφερε μετανάστες στο ιταλικό νησί της Λαμπεντούζα κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Το μωρό γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του διάπλου και πέθανε λίγο μετά τη γέννησή του, μετέδωσε το ANSA, προσθέτοντας ότι στο σκάφος επέβαιναν περίπου 40 μετανάστες.

Το μωρό ενταφιάσθηκε στο νεκροταφείο του νησιού, με άσπρο φέρετρο, ενώ η νεαρή μητέρα του μεταφέρθηκε στο ιατρείο της Λαμπεντούζα για να εξακριβωθεί η κατάσταση της υγείας της. Από τα περασμένα μεσάνυχτα έφτασαν στο μικρό αυτό νησί, νότια της Σικελίας, 121 μετανάστες και πρόσφυγες.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ένα αγοράκι πέντε μηνών πνίγηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στα ανοικτά της Λαμπεντούζα.

Σχεδόν 126.000 μετανάστες έχουν φθάσει στην Ιταλία από την αρχή του έτους, αριθμός σχεδόν διπλάσιος συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Η Λαμπεντούζα έχει επωμιστεί το μεγαλύτερο βάρος, με περίπου 7.000 αφίξεις εκεί μόνο αυτή την εβδομάδα, αριθμός μεγαλύτερος από τον μόνιμο πληθυσμό του νησιού.

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