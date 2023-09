Σάρον Όσμπορν: «Μένω χωρίς φαγητό τουλάχιστον 3 μέρες την εβδομάδα» (Video)

Στο Λονδίνο εθεάθη η Σάρον Όσμπορν το βράδυ της Τετάρτης με την 70χρονη τηλεπερσόνα να εμφανίζεται πιο αδύνατη από ποτέ.

Ερωτηθείσα σχετικά, η ίδια είχε αποκαλύψει τον περασμένο Ιούνιο ότι είχε καταφέρει να χάσει 12 κιλά λόγω ενός φαρμάκου που έπαιρνε για τους διαβητικούς.

Βέβαια, κρίνοντας κάποιος από την εικόνα της σήμερα, η κατάσταση μάλλον έχει ξεφύγει με την ίδια να μοιάζει να έχει χάσει πάνω από 50 κιλά.

