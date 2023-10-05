search
05.10.2023 17:30

«WatchNext»: Η κινηματογραφική εκπομπή με τον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο επιστρέφει στην COSMOTE TV

COSMOTE TV_Watch Next

Το «Watch Next», η πιο cinema friendly εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, με παρουσιαστή τον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο, επιστρέφει για 3η χρονιά στην COSMOTE TV.

Το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής θα προβληθεί την Παρασκευή 6/10 στις 20.00 στο COSMOTE CINEMA 1HD και σε ταυτόχρονη ζωντανή μετάδοση στο επίσημο YouTube κανάλι της COSMOTE TV.

Στην πρεμιέρα του «Watch Next», ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος θα υποδεχθεί στο στούντιο της COSMOTE TV τον Γιάννη Στάνκογλου.

Ο δημοφιλής ηθοποιός θα μοιραστεί συναρπαστικές ιστορίες από γυρίσματα, αστείες και συγκινητικές προσωπικές στιγμές, ενώ από τη συζήτηση δεν θα λείψει και η αναφορά στη Barbie, τη μεγάλη εισπρακτική επιτυχία του καλοκαιριού.   

Η εκπομπή  θα προβάλλεται κάθε Παρασκευή στις 20.00 στο COSMOTE CINEMA 1HD και θα περιλαμβάνει προτάσεις νέων ταινιών, αφιερώματα και συνεντεύξεις με καλεσμένους από τον χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Στην εκπομπή θα συμμετέχουν  ο Μάκης Παπασημακόπουλος και η Ιωσηφίνα Γριβέα, οι οποίοι θα συζητούν με τον Θοδωρή για τις εξελίξεις στον χώρο της 7ης τέχνης. Αμέσως μετά την προβολή τους, τα επεισόδια της εκπομπής θα διατίθενται on demand, για θέαση οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή, μέσα από τη streaming υπηρεσία της COSMOTE TV. 

