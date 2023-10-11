Μια πολύ συγκινητική ανάρτηση για τον σύζυγό του Τάσο, έκανε στο Instagram ο γνωστός συγγραφέας Αύγουστος Κορτώ.

Λίγους μήνες πριν κλείσει τα 45, ο Αύγουστος Κορτώ, κατά κόσμον Πέτρος Χατζόπουλος, αναφέρθηκε επιγραμματικά στις δυσκολίες που πέρασε, τις καταχρήσεις και τις απόπειρες αυτοκτονίας για να καταλήξει ωστόσο σε μια πολύ τρυφερή και συγκνητική αναφορά στον σύντροφο της ζωής του, Τάσο Σαμουηλίδη.

«Το όνομά μου είναι λειψό: δεν είμαι ο Πέτρος μόνος του. Η ζωή μου λέγεται αλλιώς, κι αναπνέω ακόμα χάρη στην αγάπη της. Τάσος, Τάσος, Τάσος. Δυο συλλαβές, η καρδιά μου που συστέλλεται και διαστέλλεται. Πάντα και για πάντα» έγραψε μεταξύ άλλων δηλώνοντας δημόσια την απόλυτη αφοσίωσή του.

Όλη η ανάρτηση:

«Τον Γενάρη που μας έρχεται θα κλείσω τα σαράντα πέντε. Καμιά φορά κολακεύομαι πως δεν μου φαίνεται, κι άλλοτε λέω, σοβαρέψου: ο χρόνος είναι ταπεινό και πολύτιμο παράσημο: σημαίνει πως έζησες.

Στα είκοσι, δεν πίστευα πως θα έφτανα στη μέση ηλικία: καταχρήσεις, κληρονομικότητα, η σκληράδα της ζωής. Στα τριάντα, προσπάθησα να το σκάσω – και πάλι στα τριάντα εννιά.

Το όνομά μου είναι λειψό: δεν είμαι ο Πέτρος μόνος του. Η ζωή μου λέγεται αλλιώς, κι αναπνέω ακόμα χάρη στην αγάπη της. Τάσος, Τάσος, Τάσος.

Δυο συλλαβές, η καρδιά μου που συστέλλεται και διαστέλλεται. Πάντα και για πάντα».

Πέτρος και Τάσος είναι μαζί 19 ολόκληρα χρόνια, ενώ το 2014 το ζευγάρι παντρεύτηκε στη Νέα Υόρκη.

Τον Ιανουάριο του 2016 ήταν από τα πρώτα ομόφυλα ζευγάρια που υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης στην Ελλάδα.

