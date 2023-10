Η Teleperformance συνεργάζεται με τη ServiceNow και το πρόγραμμα AI Lighthouse

Η Teleperformance, παγκόσμιος ηγέτης ψηφιακών υπηρεσιών, εντάσσεται στο πρόγραμμα AI Lighthouse. Συγκεκριμένα, η Teleperformance θα συνεργαστεί στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή νέας τεχνολογίας Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GenAI), με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ικανοποίησης πελατών και εργαζομένων σε όλες τις front-office και back-office λειτουργίες, στη Διαχείριση Εξυπηρέτησης Πελατών (CSM) και στη Διαχείριση Υπηρεσιών IT (ITSM).

Το AI Lighthouse, το οποίο ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2023, αποτελεί ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα παρακολούθησης της ανάπτυξης και υιοθέτησης εργαλείων GenAI στις επιχειρήσεις. Η συμμετοχή της Teleperformance έρχεται να συμπληρώσει την έναρξη του προγράμματος TP GenAI, που ξεκίνησε νωρίτερα φέτος.

«Μερικά από τα μεγαλύτερα brands παγκοσμίως επικεντρώνονται στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, στοχεύοντας στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την ενίσχυση των υπηρεσιών τους», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Teleperformance, Daniel Julien. «Η συνεργασία μας με τη ServiceNow θα συμβάλλει σημαντικά στην αξιοποίηση των υφισταμένων γνώσεων μας στην ψηφιακή εμπειρία CX, ώστε να δημιουργήσουμε ελκυστικές και εφαρμόσιμες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης για τους πελάτες μας, χάρη στο AI Lighthouse».

“Καθώς ξεκινάμε αυτό το νέο ταξίδι με το πρόγραμμα AI Lighthouse, η Teleperformance επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να εφαρμόζει και υλοποιεί πρωτοποριακές και καινοτόμες λύσεις, όσον αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες. Συνδυάζοντας τη τεχνογνωσία μας στη συμβουλευτική CX και το GenAI με τη δύναμη της συνεργασίας που προσφέρει αυτό το πρόγραμμα, στοχεύουμε να αναβαθμίσουμε την εμπειρία τόσο των πελατών, όσο και των εργαζομένων σε πρωτοφανή επίπεδα. Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία επαναπροσδιορίζει συνεχώς τις δυνατότητές μας, βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή, διασφαλίζοντας ότι οι πελάτες μας αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης”, δήλωσε η Charlotte Foucteau CEO, Teleperformance Greece.

«Η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη μας αποκαλύπτει νέους ορίζοντες ανθρώπινης παραγωγικότητας, δείχνοντας το δρόμο προς ένα μέλλον ευημερίας», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ServiceNow, Bill McDermott. «Το AI Lighthouse καλωσορίζει αξιόλογες ομάδες από διάφορους κλάδους, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας με τη βοήθεια της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Είναι τιμή μας που εντάσσουμε την Teleperformance στο οικοσύστημά μας, καθώς η τεχνογνωσία της εταιρείας στις ψηφιακές υπηρεσίες θα βοηθήσει στην διεύρυνση των δυνατοτήτων των AI εμπειριών.»

Η Teleperformance φέρνει την μακρόχρονη εμπειρία της στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών CX, GenAI, μηχανικής και development στο AI Lighthouse. Αρχικά η εταιρεία θα εστιάσει στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη νέων μοντέλων GenAI για την αναβάθμιση της αλληλεπίδρασης μεταξύ agents και πελατών. Με την εξυπηρέτηση πελατών να αποτελεί τη βάση της δραστηριότητάς της, η Teleperformance θα επιδιώξει να αυτοματοποιήσει την εμπειρία των agents, διευκολύνοντας εργασίες όπως η σύνοψη υποθέσεων, οι προτάσεις για επόμενα βήματα και η διαχείριση γνώσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος AI Lighthouse.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χαρτοφυλάκιο των ΑΙ υπηρεσιών της Teleperformance επισκεφθείτε το:

https://www.teleperformance.com/en-us/services/digital-cx-and-ai/digital-cx/.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το AI Lighthouse, καθώς επίσης και το Now Assist, τις υπηρεσίες γενετικής AI της ServiceNow’s επισκεφθείτε:

https://www.servicenow.com/now-platform/generative-ai.html.

Σχετικά με την Teleperformance Greece

Η Teleperformance Greece είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής “Digital Integrated Business Services“ στην Ελλάδα. Με περισσότερες από τρεις δεκαετίες εμπειρίας, αποτελεί σήμερα ένα από τα κορυφαία Multilingual Hubs στον κόσμο, υποστηρίζοντας πάνω από 140 Αγορές σε 42 γλώσσες και διαλέκτους, με πάνω από 12.000 εργαζόμενους που προέρχονται από περισσότερες από 110 χώρες. Πιστοποιημένη κατά ISO 9001, COPC OSP, PCI DSS, ISO 27001, Verego SRS, BEST, TOPS και Lean Six Sigma, χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής και υποστηρίζει επαφές μέσω κλήσεων, e-mail, chat, μέσων Κοινωνικής δικτύωσης, Artificial Intelligence, Ψηφιακές Πλατφόρμες, Bots, Speech Analytics, Bots, RPA’s, IVR, fax, sms και whitemails. Με εγκαταστάσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Χανιά, προσφέρει ολοκληρωμένη γκάμα λύσεων “One-Office” σε Customer Experience Services, Back-Office Services και Knowledge Services, έχοντας λάβει πολλές σημαντικές διακρίσεις στην Ελλάδα όπως η διάκριση Best Place to Work (2023, 2022, 2021, 2020, 2017, 2013), αλλά και στο εξωτερικό, με χαρακτηριστικά 15 βραβεία «European Contact Centre & Customer Service» τα τελευταία 6 χρόνια.

