Έλον Μασκ: Υποδοχή… γκεστ σταρ του επεφύλαξε ο Σούνακ στη Βρετανία – Συζήτησαν για την Κίνα και την τεχνητή νοημοσύνη

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ χαιρέτισε τη δέσμευση της Κίνας για την ασφάλεια στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI), σημειώνοντας ότι θέλει να δει το Πεκίνο να ευθυγραμμίζεται με τη Βρετανία και τις ΗΠΑ πάνω στο θέμα αυτό, σε δηλώσεις που έκανε από το Λονδίνο αργά χθες, μαζί με τον Βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ.

Ο Μασκ υποστήριξε την συμπερίληψη της Κίνας στην πρώτη παγκοσμίως Σύνοδο Κορυφής για την Ασφάλεια της AI, στο Μπλέτσλεϊ Παρκ στην Αγγλία, η οποία έφερε στο ίδιο τραπέζι κορυφαίες εταιρείες του τομέα και έθνη με σκοπό να συμφωνήσουν στα πρώτα βήματα που θα πρέπει να γίνουν για τη διαχείριση των κινδύνων που εγκυμονούν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αιχμής.

«Αν οι ΗΠΑ και η Βρετανία και η Κίνα ευθυγραμμιστούν όσον αφορά την ασφάλεια, τότε αυτό θα είναι καλό, επειδή εκεί βρίσκεται η ηγεσία εν γένει», δήλωσε.

Ο Μασκ, που είχε γίνει δεκτός με μεγάλες τιμές σε επίσκεψή του στην Κίνα τον Μάιο, χαιρέτισε το γεγονός ότι το Πεκίνο συμμετείχε στις συνομιλίες για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης στην σύνοδο.

«Το να τους έχουμε εδώ πιστεύω ότι ήταν ζωτικής σημασίας, πραγματικά. Αν αυτοί δεν συμμετέχουν, δεν έχει νόημα», πρόσθεσε.

Η συζήτηση του Σούνακ με τον Μασκ –ο οποίος έτυχε υποδοχής γκεστ σταρ από τη Βρετανία κατά τη διήμερη σύνοδο κορυφής– έγινε σε μια μικρή σκηνή σε χρυσοποίκιλτη αίθουσα στο Λάνκαστερ Χάουζ, έναν από τους πιο πολυτελείς χώρους υποδοχής της κυβέρνησης, που χρησιμοποιείται συχνά για διπλωματικά γεγονότα.

"There will come a point where no job is needed."



While discussing the future of artificial intelligence, Elon Musk said that it will be possible to "have a job if you want to have a job… but the AI will be able to do everything".



