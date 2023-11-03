Πολάκης: Καταγγέλλει το υπουργείο Υγείας ότι μετατρέπει τους αναισθησιολόγους νοσοκομείων της Αττικής σε «γυρολόγους»

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Ανάρτηση – καταγγελία έκανε στο facebook ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Παύλος Πολάκης, η οποία αφορά σε έγγραφο βάσει του οποίου το υπουργείο Υγείας δίνει εντολή στις διοικήσεις των νοσοκομείων Ευαγγελισμός, Γεννηματάς, ΚΑΤ και Ερυθρός Σταυρός να ορίζουν αναισθησιολόγο, ο οποίος ενώ εφημερεύει στο νοσοκομείο, θα καλύπτει ταυτόχρονα περιστατικά στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος» στα Πατήσια.

Πρόκειται για ιατρικές πράξεις όπως επείγουσα διασωλήνωση, επείγον χειρουργείο, ή διακομιδή διασωληνωμένου ασθενούς που νοσηλεύεται στο εν λόγω νοσοκομείο των Πατησίων.

«Δηλαδή ένας αναισθησιολόγος που εφημερεύει στη γενική εφημερία του Ευαγγελισμού στο Κολωνάκι, στο Κρατικό Αθηνών στη Μεσογείου, στον Ερυθρό στους Αμπελοκήπους ή στο ΚΑΤ στην Κηφισιά, θα τρέχει με το αυτοκίνητο του ή με μετρό και λεωφορεία ή καλύτερα θα διακτινίζεται με μηχανή του χρόνου στην Παμμακάριστο στα Πατήσια» καταγγέλλει ο Παύλος Πολάκης, ζητώντας από τον υπουργό Υγείας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να αποσύρει το έγγραφο.

«Κανείς γιατρός δεν θα παίξει την αξιοπρέπεια και την ιατρική τιμή του για να κάνει τον περιπλανώμενο γυρολόγο στο λεκανοπέδιο επειδή είστε ΑΝΙΚΑΝΟΙ να δώσετε λύσεις ή μάλλον ΕΠΕΙΔΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΕΞΑΝΔΡΑΠΟΔΙΖΕΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανάρτηση Πολάκη

Αυτό που αποκαλύπτουμε τωρα δείχνει πως η ηγεσία του Υπουργείου Υγειας και η κυβέρνηση Μητσοτακη έχει κατέβει όλα τα σκαλοπάτια του ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΣΥ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ!!!!

Με ένα απαράδεκτο έγγραφο που απευθύνεται στις διοικήσεις των νοσοκομείων Ευαγγελισμος,Γεννηματας ,ΚΑΤ και Ερυθρος τους διατάζει να ορίζουν αναισθησιολόγο ο οποίος ΕΝΩ ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ στο νοσοκομείο θα καλύπτει ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ,ΕΠΕΙΓΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ Η ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟΥ Ασθενους που νοσηλεύεται στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ στα Πατήσια!!!!!!!

(Δημοσιεύω το χαρτι που πηγε στον Ευαγγελισμο ,το οδιό και στα αλλά νοσοκομεία που εφημερεύουν διαδοχικά ανά τετραήμερο)

Δηλαδή ένας Αναισθησιολογος που εφημερεύει στη γενική εφημερια του Ευαγγελισμού στο Κολωνάκι,στο Κρατικο Αθηνων στη Μεσογείου στον Ερυθρό στους Αμπελοκήπους ή στο ΚΑΤ στην Κηφισιά ,θα τρέχει με το αυτοκίνητο του ή με μετρό και λεωφορεία η καλύτερα θα διακτινίζεται με μηχανή του χρόνου στην Παμμακάριστο στα ΠΑΤΗΣΙΑ!!!!!!!!!!!!!’

Δεν υπαρχει λεξη να περιγράψει την ΞΕΦΤΙΛΑ ΣΑΣ .

Χρυσοχοιδη ΠΑΡΤΟ ΠΙΣΩ ΤΩΡΑ και τιμώρησε αυτούς που το υπεγραψαν!!!

Κανείς Γιατρος Δεν θα παίξει την αξιοπρέπεια και την ιατρική τιμη του για να κάνει τον περιπλανώμενο γυρολόγο στο λεκανοπέδιο επειδή είστε ΑΝΙΚΑΝΟΙ να δώσετε λύσεις ή μάλλον ΕΠΕΙΔΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΕΞΑΝΔΡΑΠΟΔΙΖΕΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ!!!

Υγ. Ελπίζω πως κανείς Αναισθησιολόγος δεν θα δεχτεί να εφαρμόσει τέτοια απόφαση με την κάλυψη και ΕΙΝΑΠ-ΟΕΝΓΕ!!!

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