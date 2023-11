Γάζα: Video με εκπαιδευμένα σκυλιά του IDF να κυνηγούν ένοπλους της Χαμάς – Νέο τελεσίγραφο Ισραήλ στους άμαχους

Εκπρόσωπος του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ανήρτησε βίντεο με αυτό που φέρεται να είναι επιχείρηση σε τούνελ της Χαμάς, με την χρήση ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων.

Είναι γνωστό ότι ο Ισραηλινός στρατός χρησιμοποιεί διάφορα μέσα για να ξετρυπώσει τους ανθρώπους της Χαμάς από τα διαβόητα τούνελ που έχει χτίσει κάτω από την Γάζα, για να εξαπολύει τις επιθέσεις της.

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από εκπρόσωπο του Νετανιάχου φέρεται ένας σκύλος των IDF να καταδιώκει ενόπλους της Χαμάς μέσα σε τούνελ.

Η μονάδα σκύλων της Ισραηλινής Άμυνας, Oketz, πιστώνεται ότι βοήθησε στη διάσωση 200 Ισραηλινών ενώ σκότωσε 10 ενόπλους της Χαμάς στο Kibbutz Be’eri.

Αυτοί οι σκύλοι των IDF είναι εκπαιδευμένοι να εντοπίζουν, να επιτίθενται, να αναζητούν και να διασώζουν και να ανιχνεύουν εκρηκτικά, μεταδίδει το India Today.

The Arabic says: Dogs go after Hamas' dogs, until victory is achieved. https://t.co/VnUmdcuiau