Αυτή η σεζόν δεν χάνεται στην EuroLeague με  Ολυμπιακός – Μπασκόνια, Άλμπα Βερολίνου – Παναθηναϊκός, EuroCup με Άρη και πρεμιέρα NCAA στο Novasports!

Μπασκετικό υπερθέαμα με την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, τις εκτός έδρας αναμετρήσεις των «αιωνίων» στην 7η αγωνιστική

Όλες οι αναμετρήσεις ζωντανά και αποκλειστικά στο παρκέ του Novasports και φυσικά οι Playmakers καλύπτουν όλη τη δραστηριότητα

Ο Άρης αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπουντούτσνοστ για την 6η αγωνιστική του EuroCup

Τζάμπολ στο κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ NCAA

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2023. Πανδαισία μπάσκετ έρχεται και αυτή την εβδομάδα στο Novasports με EuroLeague και τους «αιωνίους», με EuroCup και τον Άρη καθώς και το NCAA! Στην EuroLeague, την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ, δεσπόζουν οι αγώνες ελληνικού ενδιαφέροντος Ολυμπιακός – Μπασκόνια (9/11, 19:15) και Άλμπα Βερολίνου – Παναθηναϊκός (10/11, 21:00) στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής. Παράλληλα, οι φίλοι του μπάσκετ θα απολαύσουν LIVE και όλους τους υπόλοιπους αγώνες της EuroLeague με το ενδιαφέρον να στρέφεται στους αγώνες Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης – Βίρτους Μπολόνια.

Όλη η αγωνιστική δραστηριότητα της EuroLeague θα είναι στην αγαπημένη μπασκετική εκπομπή « Playmakers » όπου οι Novasports basketball experts δίνουν το «παρών» σε κάθε αγωνιστική ημέρα με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη. Ο οικοδεσπότης Γρηγόρης Παπαβασιλείου με τον coach Φώτη Κατσικάρη αναλύουν και σχολιάζουν μαζί με εκλεκτούς καλεσμένους από τον χώρο του μπάσκετ όλα όσα γίνονται κάθε εβδομάδα στα ευρωπαϊκά παρκέ. Οι «Playmakers» μεταδίδονται παράλληλα στο κανάλι του Novasports στο YouTube στην ενότητα Live ενώ όλες οι ειδήσεις, το ρεπορτάζ και τα στιγμιότυπα θα αναρτώνται στην ενότητα EuroLeague του novasports.gr.

Η Δώρα Παντέλη, κάθε Τετάρτη στις 22:30 στο Novasports4, μέσα από την εκπομπή « Ανάλυσέ το» υποδέχεται στο studio της Novibet εκλεκτούς καλεσμένους από τον χώρο του μπάσκετ και μαζί σχολιάζουν και αναλύουν την αγωνιστική δραστηριότητα της EuroLeague.

Παράλληλα, στο επίσημο site του novasports, η ενότητα EuroLeague Fantasy Challenge https://greekfantasychallenge.novasports.gr/el/home όπου κάθε επισκέπτης μπορεί να δημιουργήσει μια ομάδα Fantasy για την EuroLeague και το EuroCup με τους αγαπημένους του παίκτες, να ανταγωνιστεί τους φίλους του σε ιδιωτικά πρωταθλήματα και να κερδίσει μοναδικά δώρα! Το EuroLeague Fantasy Challenge είναι το επίσημο Fantasy παιχνίδι των EuroLeague & EuroCup .

Αγωνιστική δράση έχουμε και στο συναρπαστικό EuroCup με τη συμμετοχή του Άρη. Οι «κιτρινόμαυροι» αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Μπουντούτσνοστ (8/11, 20:00) για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Τζάμπολ έχουμε και στο κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ του NCAA! Από τα ξημερώματα Σαββάτου 11 Νοεμβρίου ξεκινούν οι μεταδόσεις στο παρκέ του Novasports για τη φετινή σεζόν, με την regular season να ολοκληρώνεται στα μέσα Μαρτίου ενώ το περίφημο March Madness ξεκινά στις 19 Μαρτίου 2024 και ολοκληρώνεται στις 8 Απριλίου 2024. Στην πρεμιέρα οι συνδρομητές θα απολαύσουν μοναδικό μπασκετικό θέαμα με τον αγώνα Arizona-Duke (ξημερώματα 11/11, 02:00) και το Asheville Championship Game (12/11, 22:00)

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ Τ V ή το Συνδυαστικό Πρόγραμμα ΕΟΝ που τους ταιριάζει.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων (7-12/11) έχει ως εξής στο Novasports:

Τρίτη 7 Νοεμβρίου

19:00 EuroCup – 6η αγωνιστική: Λιετκαμπέλις-Μπουργκ Novasports Prime σε περιγραφή της Δώρας Παντέλη

21:00 EuroCup: Βενέτσια-Τσεντεβίτα Ολίμπια Novasports5 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

Τετάρτη 8 Νοεμβρίου

19:00 EuroCup: Κλουζ Ναπόκα-Ουλμ Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

19:00 EuroCup: Άνκαρα-Γκραν Κανάρια Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

20:00 EuroCup: Μπουντούτσνοστ-Άρης Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:00 EuroCup: Σλασκ Βρότσλαβ-Τρέντο Novasports Start σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

Πέμπτη 9 Νοεμβρίου

18:00 Playmakers, Α’ μέρος στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου, στο σχόλιο ο Φώτης Κατσικάρης

19:15 EuroLeague – 7η αγωνιστική: Ολυμπιακός-Μπασκόνια Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή, σχόλιο του Δημήτρη Καρύδα και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη

19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές-Ζάλγκιρις Κάουνας Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:05 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπάγερν Μονάχου Novasports5 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:15 Playmakers, Β’ μέρος στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου, στο σχόλιο ο Φώτης Κατσικάρης

21:30 EuroLeague: Παρτίζαν-Φενέρμπαχτσε Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Βαλένθια Novasports Start σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης-Βίρτους Μπολόνια Novasports4 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου

20:00 Playmakers, Α’ μέρος στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη, στο σχόλιο ο Φώτης Κατσικάρης

21:00 EuroLeague: Άλμπα Βερολίνου-Παναθηναϊκός Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

22:00 EuroLeague: Μονακό-Βιλερμπάν Novasports5 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

23:00 Playmakers, Β’ μέρος στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη, στο σχόλιο ο Φώτης Κατσικάρης

Σάββατο 11 Νοεμβρίου

Ξημερώματα 02:00Κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ NCAA: Arizona-Duke Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

Κυριακή 12 Νοεμβρίου 22:00 Κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ NCAA – Asheville Championship Game Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα