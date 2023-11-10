Στη δίνη δικαστικής κρίσης η Τουρκία: Θέμα αλλαγής του Συντάγματος θέτει ο Ερντογάν

Θέση στην κόντρα μεταξύ του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου και του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Τουρκίας παίρνει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με δηλώσεις του σε τουρκικά ΜΜΕ.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας παίρνει το μέρος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου κατηγορώντας το για σειρά σφαλμάτων.

«Δυστυχώς, σε αυτό το στάδιο, το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει κάνει το ένα λάθος πίσω από το άλλο», είπε απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο αεροπλάνο που τον μετέφερε από το Ουζμπεκιστάν στην Τουρκία.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Özbekistan ziyareti dönüşünde medya mensuplarının sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. pic.twitter.com/aIZMyXfamQ — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) November 10, 2023





Είναι η πρώτη φορά που ο Ταγίπ Ερντογάν παρεμβαίνει στην σύγκρουση ανάμεσα στα δύο ανώτατα δικαστήρια για την υπόθεση του Τζαν Αταλάι, του 47χρονου δικηγόρου, ο οποίος εξελέγη βουλευτής τον περασμένο Μάιο, έχει καταδικασθεί σε φυλάκιση 18 ετών και το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάσισε την αποφυλάκισή του τον περασμένο μήνα.



«Η λύση στις συγκρούσεις εξουσίας είναι το σύνταγμα, αλλά το σημερινό μας σύνταγμα είναι ακατάλληλο από την άποψη αυτή… Η ανάγκη για νέο σύνταγμα είναι προφανής. Είναι προφανές ότι πρόκειται για ζωτικής σημασίας θέμα για τα καθημερινά πολιτικά πράγματα», είπε αργότερα σήμερα κατά την διάρκεια τελετής στην Άγκυρα αφήνοντας να εννοηθεί ότι το κοινοβούλιο θα πρέπει να εισαγάγει νέο σύνταγμα, πάγια θέση του προέδρου της Τουρκίας.



Υπενθυμίζεται ότι το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση αποφυλάκισης και ανακοίνωσε την υποβολή μήνυσης κατά των μελών του Συνταγματικού Δικαστηρίου που αποφάσισαν την απελευθέρωση του Τζαν Αταλάι.



Κατά την γνώμη του Ερντογάν, οι διώξεις που αποφασίζονται από το Ακυρωτικό Δικαστήριο «δεν μπορούν να ανατραπούν ή ακυρωθούν» αφού είναι «το πρώτο τη τάξει δικαστήριο» της χώρας.



Ο Ερντογάν τάχθηκε υπέρ της παραμονής του Τζαν Αταλάι στη φυλακή με το αιτιολογικό ότι η άρση του βουλευτικής του ασυλίας θα πάρει καιρό.



«Δυστυχώς, στο παρελθόν, πολλοί τρομοκράτες μπόρεσαν να φύγουν στο εξωτερικό διότι η διαδικασία της άρσης ασυλίας καθυστερούσε στο κοινοβούλιο».



«Αυτές οι υποθέσεις πρέπει να γίνονται αντικείμενο γρήγορου χειρισμού», διαφορετικά «τους βλέπετε να εμφανίζονται ένας στην Αμερική, άλλος στην Γερμανία, άλλος στην Γαλλία και από κει να απειλούν την Τουρκία», είπε. «Η χώρα μου δεν πρέπει να δέχεται τις απειλές των διεστραμμένων που έχουν διαφύγει στο εξωτερικό».



Ο Τζαν Αταλάι είναι ο ένας από τους επτά κατηγορούμενους που καταδικάσθηκαν πέρυσι στην δίκη του Οζμάν Καβάλα, του οποίου ήταν συνήγορος.



Και οι δύο κατήγγειλαν «πολιτική» δίκη με κατασκευασμένες κατηγορίες. Η δίκη και η καταδίκη του Οζμάν Καβάλα και των συγκατηγορουμένων του έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή.



Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχε απορρίψει τον Ιούλιο την έφεση του Τζαν Αταλάι.



Η σύγκρουση ανάμεσα στα δύο ανώτατα δικαστήρια έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και των δικηγορικών συλλόγων της Τουρκίας.

