search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 14:23
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.11.2023 21:36

Δικηγόροι από Τουρκία ζητούν να δικαστεί ο Νετανιάχου στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για γενοκτονία στη Γάζα

14.11.2023 21:36
GAZA_KIDS
Eurokinissi

Ο πρώην βουλευτής του τουρκικού κόμματος AK, Μετίν Κουλούνκ, και οι δικηγόροι Μουτζαχίτ Μπιριντσί και Μπουράκ Μπεκίρογλου, κατέθεσαν ποινική μήνυση κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως έγινε γνωστό την Τρίτη (14/11).

Στην αναφορά που κατέθεσαν στην Εισαγγελία ης Κωνσταντινούπολης για να σταλεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, τα τρία πρόσωπα τόνισαν ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, του οποίου ζητείται η δίκη, διέπραξε «πόλεμο», «γενοκτονία» και «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου.

Όπως μεταδίδει το δίκτυο NTV, στο αίτημα αναφέρεται ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου «σφαγιάζει όλους τους ανθρώπους που ζουν στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων των βρεφών, των παιδιών, των γυναικών και των αμάχων», ενώ επισημαίνονται τα εξής: «Το πρόσωπο που αποτελεί το αντικείμενο της αίτησης και του αιτήματός μας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει όπλα που απαγορεύονται σύμφωνα με το διεθνές κεκτημένο, ενώ διαπράττει τα εγκλήματα που του καταλογίζονται».

Ακόμα, στην εν λόγω αναφορά σημειώνεται ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και οι συνεργάτες του πρέπει να δικαστούν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στο πλαίσιο των διεθνών ποινικών κανόνων. «Αυτό είναι απαραίτητο για την εμπιστοσύνη της ανθρωπότητας στον νόμο και για να αποτραπεί η αντίληψη της ατιμωρησίας. Διαφορετικά, η σιωπή σε όλα αυτά τα γεγονότα θα βλάψει την πίστη της ανθρωπότητας στο νόμο και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο», επισημαίνεται μεταξύ άλλων
Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης έκανε δεκτή την αναφορά, η οποία περιείχε φωτογραφίες παιδιών που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν στη Γάζα ως αποτέλεσμα των ισραηλινών επιθέσεων, και έστειλε την ποινική δίωξη κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Διαβάστε επίσης:

CNN: Ισραήλ και Χαμάς κοντά σε συμφωνία για απελευθέρωση ομήρων

ICIJ: Ο ρόλος του Νίκου Αναστασιάδη και η Ρωσία – «Ο άνθρωπος που τα έκανε όλα δυνατά»

Γάζα: Άμεση κατάπαυση του πυρός «εξ ονόματος της ανθρωπότητας» ζητά ο ΟΗΕ – Πάνω από 11.000 οι νεκροί Παλαιστίνιοι – Μήνυμα Μπάιντεν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Kimata
ADVERTORIAL

«Τα Κύματα» της Βιρτζίνια Γουλφ: Δύο έξτρα παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου,στο Θέατρο Noūs

bar-kallithea-astynomikoi
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ποινική δίωξη στον 58χρονο που πυροβόλησε γυναίκα σε μπαρ – Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί

poditisxinas
ADVERTORIAL

«Το Πόδι της Χήνας»: Τελευταίες παραστάσεις στο Από Μηχανής Θέατρο έως 19 ΜΑΪΟΥ

bbc-new
MEDIA

Βραβεία BAFTA: Παρατράγουδα με το BBC και την δημοσιογράφο του βραβευμένου «Gaza: Doctors under Attack»

karystianou-larisa
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μοιάζει οριστική η 21η Μαίου για την ανακοίνωση του κόμματος Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

dimitriadis grigoris xadelfos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη δίνη των υποκλοπών η κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις Δημητριάδη - Τα ερωτήματα και η οργή της αντιπολίτευσης

dendias pappas xouliarakis dimitriadis xadelfos
ΚΑΛΧΑΣ

Το συνέδριο, το drone και ο Δένδιας, η μάχη για τη 2η θέση, η ατολμία Χουλιαράκη, το μοντέλο «Νίκος Παππάς» και η παγίδα «Δημητριάδης» για ΠΑΣΟΚ  

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

plakias-eksot
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νίκος Πλακιάς απόλαυσε τους Metallica επί σκηνής (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 14:23
Kimata
ADVERTORIAL

«Τα Κύματα» της Βιρτζίνια Γουλφ: Δύο έξτρα παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου,στο Θέατρο Noūs

bar-kallithea-astynomikoi
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ποινική δίωξη στον 58χρονο που πυροβόλησε γυναίκα σε μπαρ – Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί

poditisxinas
ADVERTORIAL

«Το Πόδι της Χήνας»: Τελευταίες παραστάσεις στο Από Μηχανής Θέατρο έως 19 ΜΑΪΟΥ

1 / 3