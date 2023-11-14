Ο πρώην βουλευτής του τουρκικού κόμματος AK, Μετίν Κουλούνκ, και οι δικηγόροι Μουτζαχίτ Μπιριντσί και Μπουράκ Μπεκίρογλου, κατέθεσαν ποινική μήνυση κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως έγινε γνωστό την Τρίτη (14/11).

Στην αναφορά που κατέθεσαν στην Εισαγγελία ης Κωνσταντινούπολης για να σταλεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, τα τρία πρόσωπα τόνισαν ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, του οποίου ζητείται η δίκη, διέπραξε «πόλεμο», «γενοκτονία» και «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου.

Όπως μεταδίδει το δίκτυο NTV, στο αίτημα αναφέρεται ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου «σφαγιάζει όλους τους ανθρώπους που ζουν στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων των βρεφών, των παιδιών, των γυναικών και των αμάχων», ενώ επισημαίνονται τα εξής: «Το πρόσωπο που αποτελεί το αντικείμενο της αίτησης και του αιτήματός μας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει όπλα που απαγορεύονται σύμφωνα με το διεθνές κεκτημένο, ενώ διαπράττει τα εγκλήματα που του καταλογίζονται».

Ακόμα, στην εν λόγω αναφορά σημειώνεται ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και οι συνεργάτες του πρέπει να δικαστούν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στο πλαίσιο των διεθνών ποινικών κανόνων. «Αυτό είναι απαραίτητο για την εμπιστοσύνη της ανθρωπότητας στον νόμο και για να αποτραπεί η αντίληψη της ατιμωρησίας. Διαφορετικά, η σιωπή σε όλα αυτά τα γεγονότα θα βλάψει την πίστη της ανθρωπότητας στο νόμο και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο», επισημαίνεται μεταξύ άλλων

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης έκανε δεκτή την αναφορά, η οποία περιείχε φωτογραφίες παιδιών που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν στη Γάζα ως αποτέλεσμα των ισραηλινών επιθέσεων, και έστειλε την ποινική δίωξη κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Διαβάστε επίσης:

CNN: Ισραήλ και Χαμάς κοντά σε συμφωνία για απελευθέρωση ομήρων

ICIJ: Ο ρόλος του Νίκου Αναστασιάδη και η Ρωσία – «Ο άνθρωπος που τα έκανε όλα δυνατά»

Γάζα: Άμεση κατάπαυση του πυρός «εξ ονόματος της ανθρωπότητας» ζητά ο ΟΗΕ – Πάνω από 11.000 οι νεκροί Παλαιστίνιοι – Μήνυμα Μπάιντεν