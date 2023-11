Χαμάς: «Γεμάτοι πτώματα οι δρόμοι της Γάζας – Ο ισραηλινός στρατός βάλλει κατά των ασθενοφόρων»

Η κυβέρνηση της Χαμάς ανακοίνωσε ότι 12.300 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια των ισραηλινών βομβαρδισμών κατά της Λωρίδας της Γάζας από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

Μεταξύ των νεκρών υπάρχουν 5.000 παιδιά και 3.300 γυναίκες, σύμφωνα με την κυβέρνηση της ισλαμικής οργάνωσης που διοικεί τον παλαιστινιακό θύλακα, ενώ στους 30.000 ανέρχονται οι τραυματίες.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς διαβεβαιώνει από την πλευρά του ότι δεκάδες πτώματα κείτονται στους δρόμους του βόρειου τομέα της Λωρίδας της Γάζας και ότι είναι αδύνατον να καταγραφούν, διότι ο ισραηλινός στρατός βάλλει κατά των ασθενοφόρων και του νοσηλευτικού προσωπικού που προσπαθεί να πλησιάσει.

Μήνυμα Σολτς προς Νετανιάχου

Την επείγουσα ανάγκη για τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας, επεσήμανε ο καγκελάριος της Γερμανίας Ολαφ Σολτς κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Ο γερμανός καγκελάριος επεσήμανε την επείγουσα ανάγκη για τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της καγκελαρίας. «Ανθρωπιστικές εκεχειρίες μπορούν να συμβάλουν στην σημαντική βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πληθυσμό», πρόσθεσε.

Αντίθετη στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων η πρόεδρος της Κομισιόν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα ότι είναι αντίθετη στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων μετά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι στο Κάιρο μεσούντος του πολέμου στην Λωρίδα της Γάζας.

«Συζήτησα με τον πρόεδρο αλ-Σίσι την τρέχουσα ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, ευχαρίστησα την Αίγυπτο για τον ρόλο της στην παροχή και την διευκόλυνση της μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους ευάλωτους Παλαιστίνιους», δήλωσε μέσω του λογαριασμού της στο Twitter (Χ) η πρόεδρος της Κομισιόν.

Και πρόσθεσε: «Συμφωνούμε επί της αρχής για τον μη εκτοπισμό των Παλαιστινίων και για έναν πολιτικό ορίζοντα που θα βασίζεται στη λύση των δύο κρατών, παλαιστινιακού και ισραηλινού».

Στην συνέχεια, η πρόεδρος της Κομισιόν μεταφέρθηκε με αεροπλάνο στο Αλ-Αρίς, στη χερσόνησο του Σινά, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής που συνορεύει με το Ισραήλ και την Γάζα.

Από εκεί, βρέθηκε στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα, όπου χαιρέτισε τις νέες «αιγυπτιακές προσπάθειες» για τη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας για τον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας.

Στο Αλ-Αρίς, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει «τετραπλασιάσει την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, που φθάνει πλέον τα 100 εκατομμύρια ευρώ και προστίθεται στην βοήθεια των 260 εκατομμυρίων ευρώ που προσφέρουν τα κράτη μέλη της Ενωσης».

Και συμπλήρωσε: «Συμφωνούμε όλοι ότι ο όγκος της βοήθειας που φθάνει στην Γάζα πρέπει να αυξηθεί και αυτή είναι η ιδέα πίσω από την πρόταση της Κύπρου για την εγκαθίδρυση θαλασσίου διαδρόμου».

Υπό πίεση η κυβέρνηση του Ισραήλ από τις οικογένειες των ομήρων

Στο μεταξύ, μέλη των οικογενειών των ομήρων και χιλιάδες από τους υποστηρικτές τους έφτασαν το Σάββατο την Ιερουσαλήμ στο τέλος μιας πενθήμερης πορείας τους για να βρεθούν αντιμέτωποι με την κυβέρνηση, αναφορικά με το αίτημα τους, για την απελευθέρωση και την επιστροφή των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Εκτιμάται ότι στην πορεία έλαβαν μέρος 20.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων και όσων μπήκαν στην πορεία από τον κεντρικό δρόμο που συνδέει το Τελ Αβίβ με την Ιερουσαλήμ, πιέζοντας την κυβέρνηση του Ισραήλ για να κάνει ό,τι μπορεί, προκειμένου οι όμηροι να επιστρέψουν στις εστίες τους, δήλωσε ο 25χρονος Νόαμ Αλόν που κρατούσε μία φωτογραφία της φίλης του που έχει απαχθεί.

«Αναμένουμε από αυτούς ότι θα μας συναντήσουν. Περιμένουμε ότι θα μας πουν πως θα το κάνουν», είπε ο ίδιος αναφερόμενος στις κινήσεις της κυβέρνησης του Ισραήλ για την απελευθέρωση των ομήρων. «Δεν μπορούμε να περιμένουμε περισσότερο. Έτσι, απαιτούμε από αυτούς να το κάνουν τώρα, με οποιοδήποτε τίμημα για την επιστροφή των ομήρων».

