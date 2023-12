Ντόρος έχει προκληθεί εδώ και λίγη ώρα στην Μεγάλη Βρετανία από την επιλογή του βασιλιά Καρόλου να εμφανιστεί με την ελληνική γραβάτα μπροστά στον Ρίσι Σούνακ, στην σύνοδο COP28 για το κλίμα που διεξάγεται στο Ντουμπάι.

Δεν είναι λίγοι εκείνο που κάνουν λόγο για πολιτικό υπονοούμενο του βασιλιά Καρόλου, λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά την απόφαση του Βρετανού πρωθυπουργού να ακυρώσει την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Λονδίνο.

Συγκεκριμένα, ερμηνεύεται ως μια κίνηση στήριξης προς την Ελλάδα στη διαμάχη χρόνων για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

O Σούνακ είχε τετ α τετ με τον βασιλιά Κάρολο στο περιθώριο της Συνόδου. Ο βασιλιάς Κάρολος φόρεσε την χαρακτηριστική γραβάτα με τις ελληνικές σημαίες και συνομίλησε με τον Βρετανό πρωθυπουργό.

King Charles sporting a tie with the Greek flag at the #COP28 Summit only few days after 🇬🇧 PM Sunak snubbed 🇬🇷 PM Mitsotakis by cancelling their meeting. pic.twitter.com/hUDBFAXoAc