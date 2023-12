Τζέισον Μομόα: Τον κατηγορούν για αγενή συμπεριφορά σε εκπομπή – «Πόσο κακότροπος είναι;»

Για τον ρόλο του στο σίκουελ της DC, «Aquaman and the Lost Kingdom», μίλησε ο Τζέισον Μομόα, καλεσμένος στην εκπομπή του BBC One, «One Show». Μαζί του ήταν επισης η σεφ Νιτζέλα Λόουσον και ο ηθοποιός Τζέιμς Νέσμπιτ.

Ωστόσο, η συμπεριφορά του Τζέισον Μομόα στην εκπομπή επικρίθηκε από τους τηλεθεατές, κατηγορώντας τον ότι είχε αγενή συμπεριφορά απέναντο στη Λόουσον.

Jason Momoa called out for ‘rude’ treatment of Nigella Lawson on The One Show https://t.co/hvjpJoxRtJ — Independent Arts (@IndyArts) December 12, 2023

Συγκεκριμένα, καθ’ όλη τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Μομόα είχε γυρισμένη την πλάτη του στη Λόουσον, γεγονός που σχολιάστηκε αρνητικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο Τζέισον Μομόα καθόταν με την πλάτη του στη Νιτζέλα όλη την ώρα στον καναπέ… τόσο αγενής…» δήλωσε ένας θεατής, με έναν άλλο να σχολιάζει: «Πόσο κακότροπος είναι ο μεγάλος Τζέισον Μομόα; Γυρίζει την πλάτη του στη Νιτζέλα. Αποκλείοντάς την από τη συζήτηση».

Επιπλέον, πολλοί ήταν αυτοί που παρατήρησαν την «αγενή» και «αμήχανη γλώσσα του σώματος» του ηθοποιού.

«Ποτέ δεν ήμουν θαυμαστής του Τζέισον, αλλά τώρα σίγουρα δεν είμαι θαυμαστής του με τον τρόπο που γυρίζει την πλάτη του στη Νιτζέλα!» έγραψε κάποιος άλλος.

