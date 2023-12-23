Ναύπακτος: Τσακάλι εντοπίστηκε σε αποθήκη μέσα στην πόλη (Video)

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Έναν «απρόσκλητο επισκέπτη» εντόπισε το πρωί της Παρασκευής στην αποθήκη του στην Ναύπακτο ένας άνδρας. Για τον λόγο αυτόν χρειάστηκε τη βοήθεια της Πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, nafpaktianews.gr, ήταν ένα τσακάλι το οποίο είχε τρυπώσει ανάμεσα στα πράγματα της αποθήκης στην περιοχή Μεμετάκι στο Κεφαλόβρυσο.

Για την απομάκρυνσή του χρειάστηκε η συνδρομή Πυροσβεστικού κλιμακίου της Ναυπάκτου και του Δασαρχείου Ναυπάκτου οι οποίοι αφού ακινητοποίησαν και «συνέλαβαν» τον απρόσκλητο επισκέπτη, τον πήγαν ξανά στο φυσικό του περιβάλλον μακριά από τον αστικό ιστό.

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