22.01.2024 12:05

Η Μάρθα Κεσίσογλου νέα Corporate Affairs Executive Director της Nova

22.01.2024 12:05
nova

Η Μάρθα Κεσίσογλου, υψηλόβαθμο στέλεχος εταιρικής επικοινωνίας και μάρκετινγκ, βιωσιμότητας και ESG, ανέλαβε καθήκοντα Corporate Affairs Executive Director της Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η καριέρα της εκτείνεται σε πάνω από 20 έτη σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις σε θέματα εταιρικής επικοινωνίας, μάρκετινγκ και εταιρικής υπευθυνότητας, στον τραπεζικό και τουριστικό τομέα, μεταξύ των οποίων ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

H Αλεξάνδρα Δελβενακιώτη, Αντιπρόεδρος Εταιρικών Υποθέσεων της United Group, δήλωσε: «Με μεγάλη μου χαρά καλωσορίζω τη Μάρθα Κεσίσογλου στη Nova και στην United Group. Είναι ένα έμπειρο στέλεχος με πολύτιμη εμπειρία που θα ενισχύσει την εταιρική εικόνα της Nova στο ελληνικό γίγνεσθαι».

Η Μάρθα Κεσίσογλου

Η Μάρθα Κεσίσογλου, μέχρι σήμερα, έχει χειρισθεί όλες τις πτυχές της εταιρικής επικοινωνίας, των σχέσεων με τον Τύπο, της διαχείρισης κρίσεων, της εσωτερικής επικοινωνίας, της διαφήμισης, της βιωσιμότητας και του ESG. Έχει πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων (B.Sc.) από το Deree College και μεταπτυχιακό τίτλο (MA) στην Κοινωνιολογία από το University of Kent. 

Στη Nova θα είναι υπεύθυνη για όλες τις δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και εταιρικής υπευθυνότητας στην ελληνική αγορά.

