Novasports: Πλούσιο αθλητικό μενού με ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός, Ατρόμητος – Άρης, Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός, Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι!

Περισσότεροι από 50 LIVE αγώνες από 16 έως 19 Φεβρουαρίου στο γήπεδο και στο παρκέ του Novasports

Και με τις αγαπημένες εκπομπές των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών», «Monday Football Club», «Matchday Live»

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2024. Non stop ποδοσφαιρική πανδαισία με περισσότερους από 50 LIVE αγώνες έρχεται και αυτή την εβδομάδα αποκλειστικά στο γήπεδο του Novasports! Με το ντέρμπι ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός και τους αγώνες Ατρόμητος – Άρης, Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός για το ελληνικό πρωτάθλημα, με το ντέρμπι της Premier League, Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι καθώς και πλούσιο «μενού» από τα γήπεδα της LaLiga, της Bundesliga, της Ligue 1 και άλλα πολλά!

Οι φίλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν για το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League και την 23η αγωνιστική το μεγάλο ντέρμπι της Τούμπας ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (18/2, 20:30), αλλά και τις αμφίρροπες αναμετρήσεις Ατρόμητος – Άρης (17/2, 19:30) και Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός (19/2, 18:30). Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν και με τις αγαπημένες εκπομπές των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη και Χριστίνα Κομίνη καθώς και «Monday Football Cub» με τον Ντέμη Νικολαϊδη και τον Γιάννη Πάγκο.

Οι συνδρομητές Novasports θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μοναδικές συγκινήσεις και από τα ευρωπαϊκά γήπεδα! Η Premier League το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου συνεχίζει να καθηλώνει και το ενδιαφέρον στην 25η αγωνιστική στρέφεται στο ντέρμπι Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι (17/2, 19:30) αλλά και στα παιχνίδια Μπρέντφορντ-Λίβερπουλ (17/2, 14:30), Μπέρνλι – Άρσεναλ (17/2, 17:00) και Λούτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18/2, 18:30). Και φυσικά όλη η δραστηριότητα με τις εκπομπές Premier League Kick off και Premier League The Show με τον Άγγελο Στυλιάδη.

Στη LaLiga EA Sports ξεχωρίζουν οι αγώνες Βαγιεκάνο – Ρεάλ Μαδρίτης (18/2, 15:00), Θέλτα – Μπαρτσελόνα (17/2, 19:30), Αθλέτικ Μπιλμπάο – Χιρόνα (19/2, 22:00) ενώ η Bundesliga συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον με τα παιχνίδια της 22ης αγωνιστικής και τις αναμετρήσεις Βόλφσμπουργκ-Ντόρτμουντ (17/2, 16:30), Μπόχουμ-Μπάγερν Μονάχου (18/2, 18:30) και Λειψία – Γκλάντμπαχ (17/2, 19:30). Η Ligue 1 με το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον περιλαμβάνει τα παιχνίδια Ναντ – Παρί Σεν Ζερμέν (17/2, 22:00)

Συναρπαστική δράση έχουμε και στα πρωταθλήματα της ολλανδικής Eredivisie, της βελγικής Jupiler Pro League, της ισπανικής LaLiga Hypermotion, της γερμανικής 2.Bundesliga, καθώς καιτης ιταλικήςSerie B. Και φυσικά όλη η επικαιρότητα και όλη η δράση από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με την αγαπημένη εκπομπή «Matchday Live» με τον Ηλία Βλάχο.

Οι λάτρεις του τένις θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τα τουρνουά WTA 1000 Qatar Total Energies Open και WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships ενώ οι λάτρεις των μαχητικών τεχνών θα δουν το ONE Friday Fights 52 και ONE Fight Night 19. Παράλληλα, οι φίλοι του κολεγιακού πρωταθλήματος μπάσκετ θα δουν τους αγώνες Texas A&M- Alabama και Duke-Florida St.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων (15-19/2) έχει ως εξής στο Novasports:

Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου

14:30-22:30 WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open – Α’/Β’/Γ’/Δ’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και του Άκη Κουζούλη

Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου

14:30 ONE Friday Fights 52 Novasports5 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

16:00-20:00 WTA 1000 Qatar Total Energies Open – Α’/Β’ Hμιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

19:30 2.Bundesliga – 22η αγωνιστική: Αννόβερο-Γκρόιτερ Φιρτ Novasports Prime σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

21:00 Eredivisie – 22η αγωνιστική: Άιντχοφεν- Χέρακλες Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

21:30 LaLiga Hypermotion – 27η αγωνιστική: Σαραγόσα-Καρταχένα Novasports1 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

21:30 Bundesliga – 22η αγωνιστική: Κολωνία-Βέρντερ Βρέμης Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

22:00 LaLiga EA Sports – 25η αγωνιστική: Βιγιαρεάλ-Χετάφε Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

22:00 Ligue 1 – 22η αγωνιστική: Λιόν-Νις Novasports2 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα Τάσου Μπαϊρακτάρη

Σάββατο 17 Φεβρουαρίου

03:00-07:00 ONE Fight Night 19 Novasports5 Prime

13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη

14:00 2.Bundesliga: Χάνσα Ροστόκ-Αμβούργο Novasports3 Prime σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

14:30 Premier League – 25η αγωνιστική: Μπρέντφορντ-Λίβερπουλ Novasports Premier League Prime σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

15:00 LaLiga EA Sports: Ατλέτικο Μαδρίτης-Λας Πάλμας Novasports1 Prime σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

16:30 Matchday Live Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

16:30 Bundesliga: Χάιντενχαϊμ–Λεβερκούζεν Novasports3 Prime σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα Διονύση Στρούμπου

16:30 Bundesliga: Μάιντς–Άουγκσμπουργκ Novasports Start Prime σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

16:30 Bundesliga: Χόφενχαϊμ–Ουνιόν Βερολίνου Novasportsextra1 Prime σε περιγραφή τουΝίκου Τζουάννη

16:30 Bundesliga: Ντάρμσταντ–Στουτγκάρδη Novasportsextra2 Prime σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

16:30 Bundesliga: Βόλφσμπουργκ–Ντόρτμουντ Novasportsextra3 Prime σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

17:00 Premier League: Μπέρνλι–Άρσεναλ Novasports Premier League Prime σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

17:00 Premier League: Τότεναμ–Γουλβς Novasports2 Prime σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

17:00 Premier League: Φούλαμ–Άστον Βίλα Novasports4 Prime σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

17:00 Premier League: Νιούκαστλ–Μπόρνμουθ Novasports5 Prime σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα Γιάννη Πάγκου

17:00 WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open – Tελικός Novasports6 Prime σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη

17:00 Premier League: Νότιγχαμ Φόρεστ–Γουέστ Χαμ Novasports News Prime σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

17:15 LaLiga EA Sports: Οσασούνα–Κάδιθ Novasports1 Prime σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

18:00 Ligue 1: Λιλ–Χάβρη Novasportsextra4 Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

19:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

19:00 Κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ NCAA: Texas A&M– Alabama Novasports Start σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

19:30 Stoiximan Super League – 23η αγωνιστική: Ατρόμητος-Άρης Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ των Αποστόλη Λάμπου και Ευγένιου Δαδαλιάρα

19:30 Premier League: Μάντσεστερ Σίτι-Τσέλσι Novasports Premier League σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

19:30 LaLiga EA Sports: Θέλτα-Μπαρτσελόνα Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

19:30 Bundesliga: Λειψία-Γκλάντμπαχ Novasports3 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

21:45 Η Ώρα των πρωταθλητών στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Λίλα Κουντουριώτη

21:00 Κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ NCAA: Duke–Florida St Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:45 Jupiler Pro League: Αντβέρπ – Μαλίν σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

22:00 LaLiga EA Sports: Βαλένθια-Σεβίλλη Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

22:00 Ligue 1: Ναντ-Παρί Σεν Ζερμέν Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

22:15-00:30 Αγώνες πολεμικών τεχνών: 8TKO#8 Άλκμααρ, Ολλανδία Novasports5 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

Κυριακή 18 Φεβρουαρίου

14:00 Ligue 1: Στρασμπούρ-Λοριάν Novasports5 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

14:30 2.Bundesliga: Ζανκτ Πάουλι-Μπραουνσβάιγκ Novasports3 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

14:30 Jupiler Pro League: Σερκλ Μπριζ – Κλαμπ Μπριζ Novasports4 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

15:00 LaLiga EA Sports: Βαγιεκάνο-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports Prime σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

15:30 Eredivisie: Άγιαξ-Ναϊμέγκεν Novasports2 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

16:00 Premier League: Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον Novasports Premier League σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

16:30 Bundesliga: Φράιμπουργκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

17:15 LaLiga EA Sports: Γρανάδα-Αλμερία Novasports Prime σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

17:15 Serie B Ιταλίας – 25η αγωνιστική: Βενέτσια-Μόντενα Novasports5 σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

17:45 Eredivisie: Φέγενορντ-Βάαλβικ Novasports4 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

18:05 Ligue 1: Ρενς-Λανς Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

18:30 Bundesliga: Μπόχουμ-Μπάγερν Μονάχου Novasports3 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

18:30 Premier League: Λούτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

19:30 Η Ώρα των πρωταθλητών A’ Μέρος στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Λίλα Κουντουριώτη

19:30 LaLiga EA Sports: Μαγιόρκα-Ρεάλ Σοσιεδάδ Novasports1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

19:30 Jupiler Pro League Άντερλεχτ-Σιτν Τρούιτεντ Novasports Start σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

20:30 Stoiximan Super League: ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ των Κωστή Μπότσαρη και Βασίλη Κωνσταντόπουλου

20:30 Premier League The Show Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη

21:45 Ligue 1: Μπρεστ-Μαρσέιγ Novasports2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

22:00 LaLiga EA Sports: Μπέτις-Αλαβές Novasports1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

22:45 Η Ώρα των πρωταθλητών Β’ Μέρος στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Χριστίνα Κομίνη

Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου

09:00-21:00 WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships – Φάση των «64» (5αγ.) Novasports6

18:00 Stoiximan Super League: Αστέρας Τρίπολης-Παναιτωλικός Novasports Prime

20:00 Monday Football Club στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Ντέμη Νικολαϊδη και τον Γιάννη Πάγκο

21:30 LaLiga Hypermotion: Τενερίφη-Ελντένσε Novasports Start

22:00 Premier League: Έβερτον-Κρίσταλ Πάλας Novasports Prime

22:00 LaLiga EA Sports: Αθλέτικ Μπιλμπάο-Χιρόνα Novasports1