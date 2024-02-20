Ο Χορός στη Σκιά έρχεται στον «Ελληνικό Κόσμο»!

Μία βραβευμένη παράσταση χορού που δεν πρέπει να χάσετε!

Moving Shadows – Χορός στη Σκιά

“Our World”

ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 15 ΚΑΙ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

«ΘΕΑΤΡΟΝ» ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»

Η φαντασία μας πετάει κι εμείς είμαστε η σκιά της πάνω στη γη…

Οι Mobiles, οι διάσημοι χορευτές – καλλιτέχνες – σκιές – αγάλματα, με μία οθόνη και τη δύναμη του φωτός και της μουσικής έχουν επιτύχει να αποσπάσουν δεκάδες βραβεία για την τέχνη τους ανά τον κόσμο. Σε κάθε τους παράσταση σβήνουν τα φώτα και ανάβουν οι προβολείς μεταφέροντας το κοινό σε ένα «ζωντανό» θέατρο σκιών που έχει χειροκροτηθεί θερμά στα μεγαλύτερα θέατρα της Ευρώπης.

Βασικό χαρακτηριστικό των Mobiles είναι ο άψογος έλεγχος των σωμάτων τους που εκμεταλλευόμενα το σκοτάδι παίρνουν μορφές, ενώνονται με ακριβή συγχρονισμό και χωρίζονται πάλι για να συγχωνευθούν με αντικείμενα, κτίρια και ζώα. Τα μέσα ενημέρωσης και οι κριτικοί ανά τον κόσμο μιλούν για ένα θέαμα που είναι δύσκολο να αντιληφθείς ότι όλες οι ιστορίες που εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια σου αφηγούνται από σώματα ανθρώπων. Μπορεί να αναφερθήκαμε στη μοναδική ικανότητα κίνησης των Mobiles και στα παιχνίδια τους με το φως αλλά θα ήταν άδικο να παραλείψουμε τη λυρικότητα και το χιούμορ που συνθέτουν τις ιστορίες που αφηγούνται τα κορμιά τους επί σκηνής. Μάλιστα, αυτό το μοναδικό τους χιούμορ τους χάρισε βραβείο στο μεγαλύτερο φεστιβάλ κωμωδίας στον κόσμο, στο Μόντρεαλ “Juste pour rire”.

Η παράσταση «Ο Κόσμος μας – Our World»

Οι καλλιτέχνες των Mobiles πρόκειται να παρουσιάσουν στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» την πιο αγαπημένη από το κοινό παράστασή τους, «ο Κόσμος μας». Η παράσταση πρόκειται να ταξιδέψει το κοινό από το Holywood έως τον Βόρειο Πόλο οπτικοποιώντας της ηλιόλουστες αλλά και τις σκοτεινές πτυχές του κόσμου που ζούμε με έναν συνδυασμό κίνησης, ποίησης, κωμωδίας, δημιουργίας και ακρίβειας. Το τρίο Harald Fuß, Michaela Köhler-Schaer και Stefan Südkamp αποτελεί τον δημιουργικό πυρήνα του πολύχρωμου θιάσου και είναι επίσης υπεύθυνο για τη σκηνοθεσία και τη χορογραφία. Μια λεπτή φωνή πουλιού προαναγγέλλει την έναρξη μιας συναρπαστικής βραδιάς και μαζί της ξεκινά ένα ταξίδι όχι μόνο στην ιστορία της μουσικής και του κινηματογράφου, αλλά ένα ταξίδι στη Γη και στο διάστημα, φτάνοντας μέχρι την καταστροφή του κόσμου, όλα αυτά συνυφασμένα με μια ιστορία αγάπης. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας καλλιτέχνης, ο οποίος αποτελεί το κεντρικό θέμα της δράσης. Άλλωστε η τέχνη δεν είναι αυτό που βλέπεις, αλλά αυτό που κάνεις τους άλλους να δουν…

Οι χορευτές ξεκινούν από τη μουσική: οι σκιές του σώματος σχηματίζουν ένα τρομπόνι, το οποίο γίνεται τρομπέτα, πιάνο και τελικά ολόκληρη η ορχήστρα. Μουσική είναι η κίνηση του ήχου για να φτάσει την ψυχή και να της διδάξει την αρετή…

Ξεκινώντας από τις σκιές των Beatles και των Queen μπροστά μας συναντάμε τις σκιές του Τζίμι Χέντριξ, της Τζάνις Τζόπλιν αλλά και του Έλβις Πρίσλευ.

Μόλις δημιουργούνται οι μουσικοί θρύλοι, διαλύονται ξανά και αναδύεται μια εντελώς νέα, συναρπαστική σκηνή σκιών.

Ένα ταξίδι σε όλο τον κόσμο γεμάτο συναρπαστικές εικόνες από την Αμερική και την Αφρική μέχρι τον Βόρειο Πόλο και την Ανατολή για να καταλήξουμε στο ατέλειωτο σύμπαν. Ο Κόσμος μας είναι μαγικός, γεμάτος αγάπη και θαύματα αλλά συγχρόνως είναι γεμάτος πόνο και αγωνία για το μέλλον. Όλα στον κόσμο έχουν έναν ρυθμό, όλα χορεύουν. Ακολουθήστε τον χορό στη σκιά για να δείτε τον κόσμο μας όπως δεν τον έχετε ξαναδεί.

Οι καλλιτέχνες των Mobiles σας περιμένουν να σας αφηγηθούν μια ιστορία με τις σκιές τους: Αγαπώντας, υποφέροντας, χορεύοντας, σε μαύρο, άσπρο και έγχρωμο χρώμα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:

Δευτέρα 15 και Τρίτη 16 Απριλίου 2024, στις 20.30

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ: 58 ευρώ

Α ΖΩΝΗ: 50 ευρώ

Β ΖΩΝΗ: 42 ευρώ

Γ ΖΩΝΗ: 34 ευρώ

Δ ΖΩΝΗ: 26 ευρώ

Ε ΖΩΝΗ: 18 ευρώ, Φοιτητικό – Ανέργων – Πολυτέκνων: 15 Ευρώ

ΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΑ (μόνο με τηλεφωνική κράτηση, στο 212 254 0300): 15 ευρώ

Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια, πληροφορίες στο: 212 254 0300

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www.hellenic-cosmos.gr/tickets

www.more.com/dance/mooving-shadows-xoros-sti-skia https://tickets.public.gr/dance/mooving-shadows-xoros-sti-skia/

Τηλεφωνικά, στο 212 254 0300

«ΘΕΑΤΡΟΝ»

Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78

Τ. 212 254 0300

www.theatron254.gr

Διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης