Κίνδυνος αποκλεισμού από τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2024 υπάρχει για το Ισραήλ, όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη (21/02).

Tο τραγούδι που έχει επιλεγεί από τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση της χώρας (KAN) με ερμηνεύτρια την Eden Golan, φαίνεται πως περιέχει πολιτικές δηλώσεις. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο ενημέρωσης Ynet, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU) που διοργανώνει τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2024, εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκλείσει το τραγούδι του Ισραήλ με τίτλο «October Rain» («Βροχή του Οκτωβρίου»), το οποίο δεν έχει ακόμα μεταδοθεί επίσημα, με την αιτιολογία ότι περιέχει πολιτικές δηλώσεις.

Ειδικότερα, το εν λόγω τραγούδι λέγεται πως κάνει αφορά στην επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, η οποία συνέβη στις 7 Οκτωβρίου 2023 και προκάλεσε την πολεμική αντίδραση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, εξ ου και ο τίτλος του.

🇮🇱 Eden Golan is the winner of HaKokhav HaBa 2024, she will represent Israel at Eurovision in Malmö



