Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών IX – 10 με 13 Απριλίου 2024 – Περισσότεροι από κάθε άλλη φορά αναμένεται να είναι οι προσκεκλημένοι από το εξωτερικό

To Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών IX επιστρέφει για άλλη μια χρονιά στην ιστορική πόλη των Δελφών και θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη έως το Σάββατο, 10-13 Απριλίου 2024, υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.



Οι εργασίες θα διεξαχθούν στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών και στο ξενοδοχείο «Αμαλία» με την συμμετοχή προσωπικοτήτων από όλων τον κόσμο ενώ φέτος για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθούν παράλληλες συζητήσεις και στην Αράχωβα.



Ηγέτες από όλον τον κόσμο, Υπουργοί, Πρωθυπουργοί, ανώτατα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών, διακεκριμένοι επιχειρηματίες από διάφορους τομείς, σημαντικά think-tank του εξωτερικού, πολύ σημαντικοί εκπρόσωποι της εγχώριας και διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας, φορείς λήψης αποφάσεων και οραματιστές θα εμβαθύνουν στις πολυπλοκότητες και τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας, διερευνώντας καινοτόμες λύσεις και στρατηγικές για να ωθήσουν τις κοινωνίες προς ένα πιο βιώσιμο, χωρίς αποκλεισμούς και ευημερούν μέλλον.



Μεγάλη αναμένεται να είναι φέτος και η προσέλευση δημοσιογράφων, ανταποκριτών και φωτορεπόρτερ από διεθνή Μέσα με επιβεβαιωμένη την συμμετοχή τους εώς αυτή τη στιγμή δημοσιογράφων από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γαλλία, την Γερμανία, την Ιταλία, το Βέλγιο, την Κροατία, την Βουλγαρία, τη Ρουμανία, το Κόσοβο, καθώς και από την Αμερική (Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον).



Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 2024 θα περιστραφεί γύρω από πέντε θεματικούς πυλώνες, καθένας από τους οποίους αντιπροσωπεύει μια κρίσιμη πτυχή του εξελισσόμενου κόσμου μας:



Γεωπολιτική: Οι διεισδυτικές συζητήσεις για το γεωπολιτικό τοπίο θα ξετυλίξουν τις περιπλοκές των διεθνών σχέσεων, προωθώντας τη βαθύτερη κατανόηση των δυνάμεων που διαμορφώνουν την παγκόσμια πολιτική τάξη.



Κλίμα: Η εστίαση στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη δράση για το κλίμα θα είναι κεντρικής σημασίας σε αυτόν τον πυλώνα, αντιμετωπίζοντας την επείγουσα ανάγκη για συλλογικές προσπάθειες για τη διατήρηση του πλανήτη μας και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.



Βιώσιμη Οικονομία & Χρηματοδότηση: Οι ειδικοί θα εξετάσουν στρατηγικές για την οικοδόμηση μιας ισχυρής και χωρίς αποκλεισμούς παγκόσμιας οικονομίας.



Μέλλον: Ο πυλώνας αυτός θα εξετάσει τις εξελίξεις αιχμής στην τεχνολογία, την καινοτομία και την τεχνητή νοημοσύνη και θα οραματιστεί τις μελλοντικές δυνατότητες και προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας.



Κοινωνία: Οι συζητήσεις για την κοινωνική ευημερία, τη συμμετοχικότητα και τον ρόλο της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση των μελλοντικών γενεών θα βρεθούν στο επίκεντρο, τονίζοντας τη σημασία της επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο.